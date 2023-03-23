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以烤肉為靈感的威士忌！雅柏怪奇烤肉版即將限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
在烤肉之神Christian Stevenson（左）與雅柏首席製酒師比爾‧梁斯敦博士品飲下，「雅柏怪奇烤肉限量版」帶有令人口水直流的濃郁肉香與泥煤氣息。圖／摘自雅柏官方影片。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在烤肉之神Christian Stevenson（左）與雅柏首席製酒師比爾‧梁斯敦博士品飲下，「雅柏怪奇烤肉限量版」帶有令人口水直流的濃郁肉香與泥煤氣息。圖／摘自雅柏官方影片。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

被愛好者暱稱為「阿貝」的雅柏（Ardbeg），一向以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲，國內的「阿貝」粉絲應該對去年中秋節在高雄駁二藝術特區舉辦的「煤式」烤肉活動記憶猶新。酒廠知道「阿貝」粉絲對於煙燻味覺強烈的強烈喜愛，今年乾脆推出「雅柏怪奇烤肉限量版（Ardbeg BizarreBQ）」，成為品牌史上第一款以烤肉為靈感的威士忌。

「雅柏怪奇烤肉限量版」的發行計畫始於2020年，由雅柏首席製酒師比爾‧梁斯敦博士（Dr. Bill Lumsden）與烤肉之神Christian Stevenson（又名「DJ BBQ」）跨界聯手打造，特別選用3款特殊橡木桶熟陳，酒精濃度50.9%，有著令人口水直流的濃郁肉香與泥煤氣息。

「雅柏怪奇烤肉限量版」將自4月3日起，率先於雅柏酒廠訪客中心以及德國威士忌專賣店登場，預計6月在英國上市，今年稍晚在世界各地販售。估計在英國售價為75英鎊，約合台幣2800元。目前導入國內的時間未定。

「雅柏怪奇烤肉限量版」由烤肉之神Christian Stevenson（左）與雅柏首席製酒師比爾‧梁斯敦博士跨界聯手打造。圖／摘自雅柏官方影片。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「雅柏怪奇烤肉限量版」由烤肉之神Christian Stevenson（左）與雅柏首席製酒師比爾‧梁斯敦博士跨界聯手打造。圖／摘自雅柏官方影片。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「雅柏怪奇烤肉限量版」是品牌史上第一款以烤肉為靈感的威士忌。圖／摘自雅柏官方影片。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「雅柏怪奇烤肉限量版」是品牌史上第一款以烤肉為靈感的威士忌。圖／摘自雅柏官方影片。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

烤肉 英國 粉絲

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