亞洲藝術市場當道 香港巴塞爾展吸人潮

亞洲藝術市場正異軍突起！香港巴塞爾藝術展覽盛大開展，大型雕塑、抽象繪畫與經典大師藝術作品玲瑯滿目。隨著中國收藏家崛起，作為亞洲藝術市場龍頭的香港解封、疫後的報復消費潮等因素，包括新加坡、南韓等亞洲藝術市場都更加炙手可熱。

巴塞爾眾多藝廊參展

先前在新冠疫情的肆虐下，藝術展演被迫只開放線上展覽，但隨著國際疫情趨緩，香港巴塞爾藝術展ArtBasel於22日重新迎接實體客戶，來自超過30個國家，共177個畫廊參展，成為全球藝術愛好者的年度盛事。其中，南韓畫家李禹煥與德國藝術家巴澤利茨等人，有數件作品賣出超過1百萬美金的高價。

台灣畫廊耿畫廊也帶著藝術家蘇笑柏、Sopheap Pich、彭薇與蘇孟鴻等四位藝術家作品前往參展，更秀出現代大師常玉與朱沅芷的作品。安卓藝術則呈獻藝術家傅饒的個案「夜宴」。





台灣畫廊安卓藝術呈現藝術家傅饒的個案「夜宴」。（安卓藝術MSAC影片截圖）

亞洲市場異軍突起

《CNN》報導，國際新冠疫情趨緩，許多大型國際藝術展覽也都重出江湖，包括首爾與新加坡去年已舉辦多次藝術展、台北也有當代藝術博覽會、日本的「東京現代」藝術博覽會則將於7月舉行。同時，西方畫廊與拍賣畫也擴大亞洲的業務，顯見亞洲藝術市場逐漸受到重視。

拍賣行蘇富比去年8月首度在新加坡舉辦拍賣會，達成了1800萬美金的成交額，比預期高出4成。新加坡畫廊執行董事艾咪表示，香港在爆發國安法事件後，不少人擔憂藝術表達將受到政府箝制，龍頭藝術市場的地位也受到威脅。她指出，新加坡對藝術品課徵相當低的關稅，且中文優勢也能吸引更多中國收藏家，都是新加坡的優勢。

針對近期亞洲出現更多異軍突起的藝術市場，汪恩表示，參與者愈多就等於藝術市場愈活躍，但香港目前對藝術品仍採取「零關稅」政策，加上完整的倉儲、修復的藝術產業鏈，該地市場的地位仍然難以撼動。





藝術家Ken Kagami 作品《無題》。（Art Basel官方網站）





南韓藝術家金泓錫作品《沉默的孤獨》。（Kukje 畫廊）

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