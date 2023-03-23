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許瑋甯零瑕疵美肌會發光！用香奈兒奢華系列小訣竅公開

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒奢華金燦賦活乳霜／15,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活乳霜／15,300元。圖／香奈兒提供

有著演員、人妻等多重身分的許瑋甯，近期有不少讓人眼睛一亮的新作，在忙碌工作之下，許瑋甯依舊能讓肌膚狀況維持零瑕疵，一直散發出女神光芒，讓人好羨慕。身為香奈兒品牌大使的許瑋甯，每天的保養對她來說是場儀式感，使用香奈兒奢華系列的產品，讓肌膚一直維持在最佳狀態，甚至素顏都能夠緊緻且亮麗，她也分享自己的保養訣竅。

許瑋甯分享，每次保養時，儀式感對她來說十分重要，打開保養品的瞬間，從視覺、嗅覺、觸覺甚至到肌膚的完美結合吸收，更重視香氣與質地，都要得到感官上的滿足感。

必備精華液與乳霜　比例保養隨時調整

許瑋甯使用香奈兒奢華系列帶來的肌膚功效，「對於肌膚保養，我的訴求是簡單、快速且有效率」，她保養前都會觀察個人肌膚狀態，使用「比例保養」，若是今天肌膚比較乾，會上兩層精華液，在肌膚吸收後，再擦上乳霜來封存養分，而且香奈兒新推出的奢華金燦賦活乳霜，還有輕盈與豐潤兩種質地，秉持優雅與絲緞膚觸，不同質地可以照顧到各種肌膚需求，也能滿足心情。

提到必備的保養品，許瑋甯笑說，「精華液與乳霜最重要」，而且她會用不同比例來調整肌膚狀態，可以混合精華液與乳霜，或是先擦上精華液，再針對部位使用乳霜加強，因應天氣與狀態隨時調整，維持肌膚的最佳狀態。

保養在乎功效　使用熱毛巾加強吸收

提到自己的保養訣竅，許瑋甯很在意保養的功效，但認為重點是長時間效果，讓肌膚強韌、修護，她也分享保養小訣竅，在塗完一層或兩層精華液後，許瑋甯會用熱毛巾在臉上熱敷，讓肌膚吸收更好，還能感受到保水度提升，之後再擦上奢華金燦賦活乳霜，封存養分，另外良好的睡眠品質，也是保養的重要一環。

身為演員，許瑋甯很在意肌膚狀況，使用香奈兒奢華系列後，感受到臉上緊緻與奢潤感，也不用擔心細紋，甚至卸妝後，看到素顏的自己，沒化妝還是很緊緻與充滿光澤，會讓心情很開心。

香奈兒奢華金燦賦活乳霜　兩種質地滿足需求

香奈兒全新推出的奢華金燦賦活乳霜，蘊含五月梵尼蘭精萃 PFA，採用獨創多重精密分餾科技萃取而成，富含多酮，活性分子濃度是原始植株的40倍，提升肌膚的賦活力。

長期使用，能讓肌膚均勻細緻，容光煥發，且有著豐潤、輕盈兩個版本，滿足當代女性的多樣化需求，持續為肌膚注入青春活力。

香奈兒奢華系列保養品。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華系列保養品。圖／香奈兒提供
許瑋甯使用香奈兒奢華系列保養品，為肌膚創造完美狀態。圖／香奈兒提供
許瑋甯使用香奈兒奢華系列保養品，為肌膚創造完美狀態。圖／香奈兒提供
身為演員的許瑋甯，很在意自己的肌膚狀況，每天創造保養的儀式感。圖／香奈兒提供
身為演員的許瑋甯，很在意自己的肌膚狀況，每天創造保養的儀式感。圖／香奈兒提供
許瑋甯推薦一定要有的保養品，就是精華液與乳霜。圖／香奈兒提供
許瑋甯推薦一定要有的保養品，就是精華液與乳霜。圖／香奈兒提供
許瑋甯使用香奈兒奢華系列保養品，為肌膚創造完美狀態。圖／香奈兒提供
許瑋甯使用香奈兒奢華系列保養品，為肌膚創造完美狀態。圖／香奈兒提供

香奈兒 睡眠

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