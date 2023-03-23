春遊採買 大潤發推千支商品買1送1 家樂福人氣零食特賣 樂天小熊餅購物車組限量快入手
迎接即將到來的兒童節、清明節連續假期，不管是要返鄉掃墓還是與親友一同出遊，必備的糖果餅乾、零食飲料都得趕快準備好。大潤發網羅8大類超實用商品，推出超過千支指定商品買1送1，家樂福則是鎖定民眾最愛的零食推出特賣會，還有多款獨家限定款商品，讓大家盡興採買、快樂出遊。
大潤發即日起至4月5日期間，推出超過千支指定商品買1送1優惠，包括冷凍/冷藏食品、糖果餅乾、米麵醬料、飲料、寵物食品、家用清潔品、美容保健品、五金百貨等8大類商品應有盡有，針對日常必買的家用紙類商品，消費滿399元再送50元現金抵用券。
包括法國特福爵士不沾平底鍋、不沾小炒鍋、虎牌旋蓋式超輕量保溫保冷杯、舒潔特級舒適洋甘菊衛生紙、雪芙蘭/水平衡系列指定洗面乳等實用商品都有買1送1的優惠；3C類還有挑戰市場最低價的「E-books SS9藍牙單邊觸控耳機」，活動期間199元，再享買1送1的超殺價格。食品部分，超受歡迎的「少女之心白米、泰山第一道冷壓橄欖油，還有薌園指定沖泡飲品，也都可以趁買1送1趕快囤貨。
而家樂福「春遊人氣零食特賣會」則是自即日起至3月28日登場，端出超過20款新商品還有10款以上獨家商品，並推出多款零食8.5折、買1送1、第2件省更多，還有百件指定商品家享樂福會員紅利點數10～15倍送，活動期間購買指定零食/飲料商品單筆滿299元再送30元現金折價券。
樂天小熊粉絲絕不能錯過，家樂福獨家新上架的「樂天小熊餅購物車組」，可摺疊收納，承受重量可達30公斤，以及3段式伸縮拉桿與滾輪拖引式設計，外型還有樂天小熊超萌圖像，不論是外出購物還是郊遊去都超方便，全台限量6,000組售完為止。另外還有家樂福獨家上架的LINE FRIENDS熊大聯名「77好運滿福袋」，以及社群超夯的「樂事x故宮翻玩組合包」，內附翠玉白菜追劇毯，以及翠玉白菜洋芋片夾，春遊野餐絕對成為全場亮點。
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