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神秘客自主訓練！寶島鐘表擦亮老招牌擠身滿意度前段班

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶島鐘表與歷峰集團合作開設的竹北TimeValley複合精品店。圖 / 寶島鐘表提供
寶島鐘表與歷峰集團合作開設的竹北TimeValley複合精品店。圖 / 寶島鐘表提供

品牌如何轉化新印象？除了強化品牌識別，帶來多元產品與服務，自家的自主訓練往往也是提升顧客滿意度的不二之選。創立於1956年的寶島鐘表，歷經60年耕耘後已在全台擁有超過上百間門市。品牌除了近年積極拓點，更透過神秘客拜訪的「自我訓練」，積極提升客戶滿意度，力爭上游。

由於經銷超過近百品牌，寶島鐘表現時將旗下店鋪劃分為兩大調性：其中「時尚專業門市」在全台擁有近百據點，並鎖定如雷達（RADO）、浪琴（Longines）、豪利時（ORIS）、美度（MIDO）、）...等入門或中高價位的品牌，並帶來地緣的便利與宛如鄰居般的親切服務。至於鎖定高價位的「寶島鐘表名店」則在全台包含台北、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮共有8間分店，其中去年與Richemont歷峰集團共同營運的竹北TimeValley更是全台首創；品牌則鎖定奢侈、高單價調性如勞力士（ROLEX）、芝柏（Girard Perregaux）、萬寶龍（Montblanc）。

近年寶島鐘表持續在數位與服務兩端強化軟實力，除了積極與品牌合作VIP活動、讓品牌端在數位社群也能製造話題、同時寶島也經營線上電商銷售、LINE官方帳號，甚至提供線上購物、門市取貨或到府宅配的服務，將觸角由實體擴展至數位世界；同時寶島更連續四年針對8間名品店進行每年6個月的神秘客調查自我訓練，因此在一有「表王」之稱得高級品牌調查中，已力爭上游晉升至前段班甚至在品牌端原廠神秘客拜訪中，曾有一位外籍神秘客在跨語言溝通的過程中留下90分高評。而持續的神秘客調查自我訓練中，不僅提升了顧客滿意度，也在無形中拉抬了其他品牌的銷售業績。

不僅如此，寶島鐘表近年更拓展全新店型，與歷峰集團（Richemont Group）合作，於竹北開設了Richemont Group的首間「Time Valley」複合精品店；店中集結卡地亞（Cartier）、沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）、積家（Jaeger-LeCoutlre）等品牌，在佔地194平方公尺的空間裡，為竹北、竹科新貴帶來全新的購物感受，也象徵寶島鐘表這塊60年的金字招牌，在時光的洗滌下、持續煥發蓬勃活力。

位於台中的寶島鐘表名店，位處台中火車站商圈，外在精緻而典雅，位於自由路與中山路交叉口，去年甫耗資千萬重新裝潢開幕。圖 / 寶島鐘表提供
位於台中的寶島鐘表名店，位處台中火車站商圈，外在精緻而典雅，位於自由路與中山路交叉口，去年甫耗資千萬重新裝潢開幕。圖 / 寶島鐘表提供
寶島鐘表近年積極舉辦VIP活動，例如先前曾與百年靈合作，邀請郭泓志參與活動並展開對談，迴響熱烈。圖 / 寶島鐘表提供
寶島鐘表近年積極舉辦VIP活動，例如先前曾與百年靈合作，邀請郭泓志參與活動並展開對談，迴響熱烈。圖 / 寶島鐘表提供
位於忠孝東路四段精華商圈的寶島鐘表名店，主力鎖定於高價品牌。圖 / 寶島鐘表提供
位於忠孝東路四段精華商圈的寶島鐘表名店，主力鎖定於高價品牌。圖 / 寶島鐘表提供
位於竹北的TimeValley複合精品店，帶來Richemont集團旗下的多個高價品牌選擇。圖 / 寶島鐘表提供
位於竹北的TimeValley複合精品店，帶來Richemont集團旗下的多個高價品牌選擇。圖 / 寶島鐘表提供
由於寶島鐘表持續進行神秘客拜訪訓練，除提升顧客滿意度、也無形提升了整體銷售實績。圖 / 寶島鐘表提供
由於寶島鐘表持續進行神秘客拜訪訓練，除提升顧客滿意度、也無形提升了整體銷售實績。圖 / 寶島鐘表提供

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