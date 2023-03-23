JISOO巴黎小日記 上半身鏤空蕾絲短裙化身DIOR小公主

南韓人氣女團BLACKPINK上周末在高雄舉辦的演唱會圓滿落幕，而粉絲期待7年的JISOO（金智秀）首張SOLO專輯《ME》，也將於下週3月31日正式發行，目前光是預購就打破紀錄，超人氣盛況可見一斑。

JISOO身為DIOR全球時尚與美妝品牌大使，在巴黎秋冬時裝周期間，受邀參觀位於總部的歷史檔案室。Dior 2023-2024秋冬時裝系列，由Maria Grazia Chiuri打造的全新服裝與配件，以三位傑出女性：包含時常為迪奧先生創意靈感謬思的胞妹Catherine Dior，與法國歌手女伶Édith Piaf和Juliette Gréco為本季創作靈感。