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JISOO巴黎小日記 上半身鏤空蕾絲短裙化身DIOR小公主
南韓人氣女團BLACKPINK上周末在高雄舉辦的演唱會圓滿落幕，而粉絲期待7年的JISOO（金智秀）首張SOLO專輯《ME》，也將於下週3月31日正式發行，目前光是預購就打破紀錄，超人氣盛況可見一斑。
JISOO身為DIOR全球時尚與美妝品牌大使，在巴黎秋冬時裝周期間，受邀參觀位於總部的歷史檔案室。Dior 2023-2024秋冬時裝系列，由Maria Grazia Chiuri打造的全新服裝與配件，以三位傑出女性：包含時常為迪奧先生創意靈感謬思的胞妹Catherine Dior，與法國歌手女伶Édith Piaf和Juliette Gréco為本季創作靈感。
JISOO這次特別去探索Catherine Dior帶給品牌的豐沛靈感與歷史，以及啟迪Maria Grazia Chiuri創作2023-2024秋冬時裝系列的女性精神與其動人故事。透過沉浸式體驗帶領觀眾探究原版「Miss Dior」禮服與迪奧先生的設計手稿，以及一系列體現自然與花卉詩意魔力的高級訂製服典藏。
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