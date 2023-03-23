灌籃高手朝聖地不只鎌倉 山王原型在秋田能代
想朝聖知名動漫灌籃高手景點不只有日本鎌倉的平交道，灌籃高手電影版中的對手山王工高是以秋田的能代高工為原型外，山王主將澤北榮治也是以田臥勇太為原型。
動畫灌籃高手是不少民眾的兒時回憶，電影「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」自1月於台灣上映，票房破新台幣4億元，顯見灌籃高手的高人氣。
不少旅客到日本鎌倉時會安排去灌籃高手的平交道朝聖，但除了平交道外，粉絲們也可選擇到秋田朝聖山王工高的故鄉。
秋田白神觀光發布新聞稿表示，作者井上雄彥筆下的山王工高原型取自秋田的能代高工，山王工高的主將澤北榮治也真有其人，正是被日媒稱為「日本喬丹」的田臥勇太，他是作為日本球員殺進NBA的第一人。
秋田白神觀光說，能代工業高校曾奪過多次全國大賽總冠軍，因此能代是個籃球非常興盛的地方，能代車站前走路5分鐘之處有一個籃球博物館，收藏許多籃球雜誌藏書、NBA選手名鑑、比賽DVD，能代工業高校歷屆校友的榮譽榜，例如田臥勇太的資料，還有許多灌籃高手作者井上雄彥的簽名手繪真跡。
秋田白神觀光表示，要前往能代，旅客可以搭乘行駛在秋田和青森之間的白神號觀光列車，從秋田到東能代行駛於山景與田園風光交織的奧羽本線，過了東能代到青森則沿著日本海行駛於五能線上。
秋田白神觀光指出，當列車抵達能代站時會停靠10分鐘，讓乘客下車在月台上挑戰投籃，投進就送秋田杉製的明信片，沒投進則可拿到紙明信片，感受灌籃高手氣氛。
不僅是車站月台充滿籃球熱力，能代市區就像是籃球之街，不但有收藏井上雄彥親筆簽名手繪板的籃球博物館，就連公車站牌都是籃球造型，從地勢較高的能代公園能看到能代工業校區（現改名為能代化學技術工業學校），也是秋田縣著名的賞櫻勝地。
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