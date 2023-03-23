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台灣人在吃胖蝙蝠？ 屏鵝公路菱角圖板惹笑老外

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
省道台1線屏東南州到枋寮路段沿線販售菱角的攤商，在路旁放上醒目的黑色菱角狀圖案，因圖樣狀似黑蝙輻，常惹老外誤會台灣人吃蝙蝠。記者潘欣中／攝影
省道台1線屏東南州到枋寮路段沿線販售菱角的攤商，在路旁放上醒目的黑色菱角狀圖案，因圖樣狀似黑蝙輻，常惹老外誤會台灣人吃蝙蝠。記者潘欣中／攝影

省道台1線屏東南州到枋寮路段是往返墾丁和台東的必經路，沿線販售菱角的攤商，在路旁放上成排醒目的黑色菱角狀圖案，因圖樣狀似黑蝙蝠，外國人也看不懂斗大的菱角中文，屏鵝公路「菱角一條街」惹來老外誤會台灣人在吃蝙蝠的笑話；恆春鎮莊姓女子說，過去一直以為只是個笑話，日前開車送日本友人到高雄經過時，真的發生了。

莊姓女子說，國境開放後，多位日本友人日前來墾丁度假旅遊，結束旅程後她開車送友人到高雄，經過屏鵝公路枋寮段時，日籍友人頻頻指著路邊的菱角廣告牌一臉驚訝問說「台灣人有在吃蝙蝠？ 」她沒有立即給答案，乾脆下車向攤商買了包菱角和花生，日本友人看到原來賣的是菱角，全都笑翻，直說圖樣未免也太像蝙蝠了。

「老外還問我『好吃嗎？』」陳姓導遊說，有次帶4名剛退休的美籍遊客從高雄包車到墾丁，途經台1線「菱角一條街」時，招牌圖樣乍看有點像超級英雄電影「蝙蝠俠」打在天空的標誌「發福版」，老外突然問他，路邊怎麼有賣蝙蝠的廣告圖，難道台灣有在賣，他笑著解釋，那是農產品啦，還特地下車買包菱角，證明所言非假。

「真有老外問台灣人是不是誰賣蝙蝠！」經營旅遊包車的鄭姓司機說，菱角圖案乍看像蝙蝠，有老外因看不懂中文，嚇到問他「台灣人還在吃蝙蝠嗎？好吃嗎？」讓人莞爾一笑，他還會主動向老外介紹這「台灣民間特殊的風景」。

屏鵝公路「菱角一條街」由來已久，在路邊賣了20多年菱角和花生的吳姓婦人說，該段是是往返墾丁和台東的必經路，早年有人從台南官田、高雄批來菱角和花生賣，雖不是在地名產，卻是往返遊客長途開車解餓的美味零食，因生意不錯，愈來愈多人跟進，廣告圖樣不必假手他人，簡單的樣式自己就可以畫。

省道台1線屏東南州到枋寮路段沿線販售菱角的攤商，在路旁放上醒目的黑色菱角狀圖案，因圖樣狀似黑蝙輻，常惹老外誤會台灣人吃蝙蝠。記者潘欣中／攝影
省道台1線屏東南州到枋寮路段沿線販售菱角的攤商，在路旁放上醒目的黑色菱角狀圖案，因圖樣狀似黑蝙輻，常惹老外誤會台灣人吃蝙蝠。記者潘欣中／攝影

蝙蝠 台灣人

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