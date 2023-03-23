「臉蛋天才」車銀優隔空合體韓韶禧 超高顏值成就形象廣告天花板

平價服飾品牌Giordano韓國代言人分別是有「臉蛋天才」封號的車銀優與韓劇「最強小三」韓韶禧，所以在新一季的形象廣告推出時，就找他們來飾演情侶檔。雖然沒有真的合體，也少了一點CP感，不過兩個人的超高顏值，依舊完成了形象廣告天花板。
天氣漸漸變熱，代表服裝換季時機到來，各品牌也紛紛推出新一季形象廣告，傳遞主題概念，讓消費者有共鳴，下手購物。韓國Giordano在今年簽下了車銀優與韓韶禧共同擔任男、女裝的代言人，因此第一季的完整廣告大片也正式公開；兩個人以情侶方式互動，男帥女美，讓粉絲看得心花怒放。而且車銀優與韓韶禧不愧是演了多年戲劇，即使沒有真的合體，從曝光的廣告短片中，也能看到兩人自然互動，彷彿就在彼此身邊一樣。而且相較先前曝光的部分形象廣告，此次更釋出許多車銀優深情款款的看向鏡頭的帥照，讓全網看了差點要暴動。
另外，平價時尚品牌龍頭的ZARA則為新一季的Studio系列推出，邀請傳說級別的時尚攝影大師Steven Meisel、創造出無數經典影像作品Fabien Baron擔任創意統籌，造型更由設計師也是時尚雜誌總監的Karl Templer擔當，這個組合彷彿就像是高級時尚界的「聖三位一體」。因為Studio系列對ZARA而言是最高級別的支線，製作精良有著高級感，所以找來三位在時裝界呼風喚雨的大師們共同操刀形象廣告，一點也不讓人意外。廣告由名模賀聰領軍把Studio系列女裝，在鏡頭下詮釋出自然又雋永的氛圍，提升了日常著裝質感。
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