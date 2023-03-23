「臉蛋天才」車銀優隔空合體韓韶禧 超高顏值成就形象廣告天花板

平價服飾品牌Giordano韓國代言人分別是有「臉蛋天才」封號的車銀優與韓劇「最強小三」韓韶禧，所以在新一季的形象廣告推出時，就找他們來飾演情侶檔。雖然沒有真的合體，也少了一點CP感，不過兩個人的超高顏值，依舊完成了形象廣告天花板。

天氣漸漸變熱，代表服裝換季時機到來，各品牌也紛紛推出新一季形象廣告，傳遞主題概念，讓消費者有共鳴，下手購物。韓國Giordano在今年簽下了車銀優與韓韶禧共同擔任男、女裝的代言人，因此第一季的完整廣告大片也正式公開；兩個人以情侶方式互動，男帥女美，讓粉絲看得心花怒放。而且車銀優與韓韶禧不愧是演了多年戲劇，即使沒有真的合體，從曝光的廣告短片中，也能看到兩人自然互動，彷彿就在彼此身邊一樣。而且相較先前曝光的部分形象廣告，此次更釋出許多車銀優深情款款的看向鏡頭的帥照，讓全網看了差點要暴動。

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人車銀優演繹。圖／摘自Giordano官網

另外，平價時尚品牌龍頭的ZARA則為新一季的Studio系列推出，邀請傳說級別的時尚攝影大師Steven Meisel、創造出無數經典影像作品Fabien Baron擔任創意統籌，造型更由設計師也是時尚雜誌總監的Karl Templer擔當，這個組合彷彿就像是高級時尚界的「聖三位一體」。因為Studio系列對ZARA而言是最高級別的支線，製作精良有著高級感，所以找來三位在時裝界呼風喚雨的大師們共同操刀形象廣告，一點也不讓人意外。廣告由名模賀聰領軍把Studio系列女裝，在鏡頭下詮釋出自然又雋永的氛圍，提升了日常著裝質感。

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人韓韶禧演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人韓韶禧演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人車銀優演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人車銀優演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人車銀優演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人韓韶禧演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人車銀優演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人韓韶禧演繹。圖／摘自Giordano官網

韓國Giordano春夏系列形象廣告，由代言人車銀優演繹。圖／摘自Giordano官網

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook

ZARA Studio系列2023春季廣告大片，由Steven Meisel、Fabien Baron和Karl Templer共同完成。圖／摘自ZARA facebook