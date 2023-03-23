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免排隊、買得到 日內瓦快閃精品店2023新品都在這！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為TUDOR品牌大使的球星貝克漢，不時在IG中曬出各式粗獷男人味帥照，並大秀TUDOR表款，例如圖中的Black Bay Chrono計時碼表。圖 / 翻攝自 IG @ davidbeckham
身為TUDOR品牌大使的球星貝克漢，不時在IG中曬出各式粗獷男人味帥照，並大秀TUDOR表款，例如圖中的Black Bay Chrono計時碼表。圖 / 翻攝自 IG @ davidbeckham

2023年首個最大高級鐘表展會「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）將在下周一3月27日於日內瓦開展，並將包含勞力士（Rolex）、沛納海（PANERAI）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、IWC...等近50個品牌，聲勢浩大。其中參展品牌之一的帝舵（TUDOR）則在展前突然釋出重量級消息：將在表展期間開設實體快閃精品店，將提供全數2023新品表款販售，看得到、同時買得到。

帝舵全系列包含Pelagos 39、Ranger、Black Bay Pro、Black Bay GMT、Black Bay Chrono、Black Bay Bronze、Pelagos FXD、Heritage Chrono、Tudor Royal、1926、Style、Glamour Double Date等表款，其中多數為運動風格、並搭配品牌經典的雪花式指針與瑞士天文台認證機芯。

而從（以下皆為瑞士時間）3月27日中午12點開始，位於日內瓦市中心的朗格馬爾廣場（Place de Longemalle）的帝舵表精品快閃店將帶來2023年發表的全數新品表款，包含即將面世的Black Bay Fifty-Eight Bronze精品店限定版。快閃店將自3月27日開始為期一個月，每周一至周六營業，時間則為早上10點至晚上6點半、周六則僅至晚上6點。

同時精品快閃店還將配合「鐘表與奇蹟」表展中「In The City」主題活動，將在瑞士時間3月30日（四）下午5點至9點為賓客提供酒水飲料，如果下周人正好在日內瓦？不妨前往一探！

帝舵表款多數以鮮明的運動風格為導向，並搭配品牌經典的雪花式指針與瑞士天文台認證機芯。圖／TUDOR提供
帝舵表款多數以鮮明的運動風格為導向，並搭配品牌經典的雪花式指針與瑞士天文台認證機芯。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）將在Watches & Wonders日內瓦表展期間開設實體快閃精品店，將提供全數2023新品表款販售，看得到、同時買得到。圖 / TUDOR提供（合成圖）
帝舵（TUDOR）將在Watches & Wonders日內瓦表展期間開設實體快閃精品店，將提供全數2023新品表款販售，看得到、同時買得到。圖 / TUDOR提供（合成圖）
圖片中的Black Bay Fifty-Eight Bronze腕表將推出精品店限定版，並在下周一的日內瓦快閃店中實體展出並販售，究竟實表與圖中的一般款將有何不同？且讓人拭目以待。圖／TUDOR提供
圖片中的Black Bay Fifty-Eight Bronze腕表將推出精品店限定版，並在下周一的日內瓦快閃店中實體展出並販售，究竟實表與圖中的一般款將有何不同？且讓人拭目以待。圖／TUDOR提供

快閃 日內瓦

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