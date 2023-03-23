聽新聞
test
0:00 / 0:00
只到4月5日！「咒術迴戰展」閉展倒數中
由聯合數位文創主辦、日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，自去年12月底開展至今好評不斷，超豐富展出內容讓看過的觀眾都大嘆超值回票價。展出只到4/5，粉絲趕緊把握最後機會前來觀展！
本次展覽內容以動畫第一季四大篇章為主，近四百件動畫原畫、設定資料、分鏡稿與幕後訪談影片，一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫的製作過程。這次展覽也特別打造巨型銀幕投影經典戰鬥場面，搭配熱血BGM讓粉絲重溫當時追咒術動畫的感動。
此外，除了日本展出的內容，這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，如咒力修行室、咒術甲子園等等。而此次展覽最讓粉絲暴動的部分，絕對是虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型區，除了可以近距離合影之外，模型周邊同步設計了動態光影特效，襯托角色的強大氣場。
比照日本展的形式，此次展覽購票入場也會贈送展覽限定的隨機角色學生證供粉絲蒐集，咒術粉絕對不能錯過！此外，凡於線上通路購票，即可於入場時兌換限定精美紀念票券！不管是尚未觀展、或是二刷、甚至多刷的咒術粉，趕緊把握最後機會，來台北華山「咒術迴戰展」一起領域展開！
「咒術迴戰展」
時間：2022年12月30日~2023年4月5日
地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）
購票連結： https://bit.ly/3s1LVFE
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言