只到4月5日！「咒術迴戰展」閉展倒數中

由聯合數位文創主辦、日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，自去年12月底開展至今好評不斷，超豐富展出內容讓看過的觀眾都大嘆超值回票價。展出只到4/5，粉絲趕緊把握最後機會前來觀展！

本次展覽內容以動畫第一季四大篇章為主，近四百件動畫原畫、設定資料、分鏡稿與幕後訪談影片，一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫的製作過程。這次展覽也特別打造巨型銀幕投影經典戰鬥場面，搭配熱血BGM讓粉絲重溫當時追咒術動畫的感動。

等身角色模型-五條悟。圖／聯合數位文創 提供 此外，除了日本展出的內容，這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，如咒力修行室、咒術甲子園等等。而此次展覽最讓粉絲暴動的部分，絕對是虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型區，除了可以近距離合影之外，模型周邊同步設計了動態光影特效，襯托角色的強大氣場。

凡於線上通路購票，即可於入場時兌換限定精美紀念票券。圖／聯合數位文創 提供 比照日本展的形式，此次展覽購票入場也會贈送展覽限定的隨機角色學生證供粉絲蒐集，咒術粉絕對不能錯過！此外，凡於線上通路購票，即可於入場時兌換限定精美紀念票券！不管是尚未觀展、或是二刷、甚至多刷的咒術粉，趕緊把握最後機會，來台北華山「咒術迴戰展」一起領域展開！

「咒術迴戰展」

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）