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復古美學發酵 JINS重塑80年代經典 打造RELIFE系列眼鏡

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
3月JINS一口氣上市了兩個全新系列，其一是反映市場需求而生的RELIFE，以及日本製眼鏡。圖／JINS提供
3月JINS一口氣上市了兩個全新系列，其一是反映市場需求而生的RELIFE，以及日本製眼鏡。圖／JINS提供

復古風正夯，喜歡80年代的流行，卻不知道怎麼搭配嗎？「好佳哉」緊跟潮流的連鎖眼鏡通路JINS立即就上市了RELIFE系列光學眼鏡與太陽眼鏡，讓人不用「砍掉重練」，一樣能擁有經典風格。不僅如此，緊接著3月底，JINS又將開賣Made In Japan系列新款鏡框，以隨興感為主軸，適合喜歡以低調、不經意感打造自我風格的族群。

3月JINS一口氣上市了兩個全新系列，其一就是反映市場需求而生的RELIFE，設計靈感回推至80年代，設計師以不同性別角度，推出包含光學眼鏡與太陽眼鏡，還細分成堅毅優雅款、時髦遊俠款。像是以女性角度出發的堅毅優雅款光學眼鏡採用近年受到好評的多邊形框型，鏡框上下緣呈現圓潤弧度，但帶有稜角感線條；鏡腳以金屬與輕量樹脂材質拼接混搭，象徵女性柔軟又堅毅的模樣。太陽眼鏡則在鏡腳上做變化，將鏡腳前側加寬，以及設計出流線稜角的鏡腳曲線，增加瀟灑感。

JINS的RELIFE系列，設計靈感回推至80年代，設計師以不同性別角度，推出包含光學眼鏡與太陽眼鏡。圖／JINS提供
JINS的RELIFE系列，設計靈感回推至80年代，設計師以不同性別角度，推出包含光學眼鏡與太陽眼鏡。圖／JINS提供

而RELIFE時髦遊俠款則是從男性的視角開始，皆以飛行框為基礎，光學眼鏡有金屬框與膠框兩款雙鼻橋復古設計，膠框前框模仿鑄造金屬立體感，雙鼻橋上緣特別製成超出鏡框的凹凸效果，鏡腳側邊綴有金屬貼片，展現特定年代華麗感。太陽眼鏡的鼻橋和鏡腳加上金屬雕花刻紋的設計，金屬鏡腳側邊呈現劃過天際的彗星形狀，傳達人們對於天空與飛行速度的嚮往。

此外，還有日本製眼鏡系列春夏新款將於3月底登場，提供波士頓框、大方框、多邊形框等經典框型，顏色除了基本的黑色、木紋色，也有近年時尚圈主打的透明色、透明灰、透明粉、透明咖啡色等具輕透感色調，不管是誰都可找到喜歡的款式。而且新品為解決眼鏡下滑的煩惱，鏡腳加上立體圓形的特殊尾端設計，可穩定鏡框重心減，同時鏡框特別加長上下緣長度，滿足搭配多焦鏡片配鏡等多樣需求。材質選用TR輕量材質鏡框搭配β鈦合金鏡腳，不僅整體輕盈細緻，就算搭配較厚的高度近視鏡片，也不會感到沉重；β鈦合金鏡腳還能抗汗水、抗腐蝕，適合台灣高溫濕熱氣候。

JINS RELIFE系列堅毅優雅款太陽眼鏡，1,980元起。圖／JINS提供
JINS RELIFE系列堅毅優雅款太陽眼鏡，1,980元起。圖／JINS提供

JINS RELIFE系列堅毅優雅款光學眼鏡，2,980元起。圖／JINS提供
JINS RELIFE系列堅毅優雅款光學眼鏡，2,980元起。圖／JINS提供

JINS RELIFE系列時髦遊俠款光學眼鏡，2,980元起。圖／JINS提供
JINS RELIFE系列時髦遊俠款光學眼鏡，2,980元起。圖／JINS提供

JINS日本製系列光學眼鏡，4,480元。圖／JINS提供
JINS日本製系列光學眼鏡，4,480元。圖／JINS提供

JINS RELIFE系列時髦遊俠款太陽眼鏡，1,980元起。圖／JINS提供
JINS RELIFE系列時髦遊俠款太陽眼鏡，1,980元起。圖／JINS提供

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