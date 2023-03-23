快訊

Fed升息1碼！台股開盤下跌48點 台積電下跌5元至528元

六福村動物園「東非狒狒」脫逃逛大街 逃跑路線圖曝光

深淵裡還相信黎明？緬甸政變後的人民反抗覺悟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球之神來眷顧！大谷翔平摘冠同款WBC棒球外套穿起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本棒球選手大谷翔平也響應參與BOSS 2023春夏企劃。圖／BOSS提供
日本棒球選手大谷翔平也響應參與BOSS 2023春夏企劃。圖／BOSS提供

日前於2023世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽以再見三振終結美國隊的日本投手大谷翔平（Shohei Ohtani），助日本隊以7戰全勝的戰績摘下睽違14年的第三個冠軍，毫無懸念榮膺本屆最有價值球員MVP。大谷翔平不僅是獨一無二的投打「二刀流」球星、連續2年獲選最優秀MLB球員，俊秀外型、挺拔身材與舒服有型的穿搭品味，更讓他成為最受歡迎球星之一。 

在BOSS 2023春夏形象廣告中，大谷翔平演繹品牌標誌性黑、白、駝經典色調的休閒與正裝造型，展現有別球場上棒球制服的帥氣！這位超人氣巨星日常私下穿搭也以簡約休閒為主，近日他就穿上BOSS拼色連帽外套搭配棒球帽、或是素色Logo Tee搭配牛仔襯衫及毛帽的造型前往練習。

BOSS更為了慶祝大谷翔平首次代表日本隊出賽世界棒球經典賽，特別為他訂製一件專屬皮革棒球外套，胸前繡有大谷翔平的姓名字首縮寫SO徽章字，背後則是代表日本隊的「JAPAN」字樣與2023世界棒球經典賽的彩色logo徽標，他在月初便是身穿此件訂製夾克從美國啟程回到日本名古屋備戰世界經典賽，可以說是專屬的好運穿搭。

大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象。圖／BOSS提供
大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS特別訂製2023 WBC棒球夾克外套。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS特別訂製2023 WBC棒球夾克外套。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS特別訂製2023 WBC棒球夾克外套。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS特別訂製2023 WBC棒球夾克外套。圖／BOSS提供
BOSS再生材質機能性運動外套，12,400元。圖／BOSS提供
BOSS再生材質機能性運動外套，12,400元。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS拼色連帽運動外套。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS拼色連帽運動外套。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS特別訂製2023 WBC棒球夾克外套前往拜見駐日美國大使Rahm Emanuel。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS特別訂製2023 WBC棒球夾克外套前往拜見駐日美國大使Rahm Emanuel。圖／BOSS提供
大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象廣告。圖／BOSS提供
大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象廣告。圖／BOSS提供
大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象廣告。圖／BOSS提供
大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象廣告。圖／BOSS提供
大谷翔平特別在社群po出收到BOSS為其特別訂製的2023 WBC棒球夾克外套。圖／BOSS提供
大谷翔平特別在社群po出收到BOSS為其特別訂製的2023 WBC棒球夾克外套。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS logo T恤。圖／BOSS提供
大谷翔平身穿BOSS logo T恤。圖／BOSS提供
BOSS Monogram印花運動衫，7900元。圖／BOSS提供
BOSS Monogram印花運動衫，7900元。圖／BOSS提供

日本 美國 制服

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平受訪說好吃 拉麵店一風堂業績大增

經典賽／見證大谷翔平率隊奪冠 渡邊雄太：他在日本就像神

經典賽／「已經偷看過劇本了！」投手大谷沒用速球決勝負

經典賽／日本總教練栗山英樹：就算會輸球也要派上大谷翔平

相關新聞

台灣虎航日本指定航線1999元起 上午10時搶票

台灣虎航今天上午10時推出夏季航班「日本指定航線甜甜價」促銷活動，銷售期間至明天晚上11時59分，包括夏季航班首賣中的新...

復古美學發酵 JINS重塑80年代經典 打造RELIFE系列眼鏡

復古風正夯，喜歡80年代的流行，卻不知道怎麼搭配嗎？「好佳哉」緊跟潮流的連鎖眼鏡通路JINS立即就上市了RELIFE系列光學眼鏡與太陽眼鏡，讓人不用「砍掉重練」，一樣能擁有經典風格。不僅如此，緊接著3月底，JINS又將開賣Made In Japan系列新款鏡框，以隨興感為主軸，適合喜歡以低調、不經意感打造自我風格的族群。

棒球之神來眷顧！大谷翔平摘冠同款WBC棒球外套穿起來

日前於2023世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽以再見三振終結美國隊的日本投...

泡椒水煮魚、梅菜皇砂鍋花膠筒雞！私廚「聚苑」推新菜

由米其林星級名廚簡捷明操刀的中菜私廚家宴餐廳「聚苑」，在時序入春之際，以集結粵、川、滬、潮汕等料理特色的概念，推出全新春...

「熊熊櫻花最中」超萌！「京町 山本屋」春季新菜開賣

隨著春天到來，甫於2022年秋季於榕錦時光生活園區開幕的「京町 山本屋」，即日起推出期間限定的新菜單，包含有「熊熊櫻花最...

Akira、謝盈萱成台北時裝周VIP 親賞工藝跨域超狂開幕

台北時裝周2023秋冬發表今日晚間首度移師古都台南，於南鯤鯓代天府舉辦開幕大秀「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦