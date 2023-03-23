「熊熊櫻花最中」超萌！「京町 山本屋」春季新菜開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
昭和風情布丁蛋糕、櫻花串団子。圖／京町 山本屋提供
昭和風情布丁蛋糕、櫻花串団子。圖／京町 山本屋提供

隨著春天到來，甫於2022年秋季於榕錦時光生活園區開幕的「京町 山本屋」，即日起推出期間限定的新菜單，包含有「熊熊櫻花最中」、「昭和風情布丁蛋糕」等甜點與新料理，讓民眾可以在茶屋中享受日式浪漫。

本次推出的「熊熊櫻花最終」，使用日本開模製作的熊熊最中餅殼，有著可愛外型與粉藍、粉紅的色澤，民眾可以自行將櫻花餡、紅豆餡或抹茶餡填入，享受DIY的樂趣，每份220元。「櫻花串団子」則是將櫻花製成的櫻花粉，搭配白豆沙、鹽漬櫻花、鹽漬櫻花碎葉製成餡料，並以花朵造型鋪在軟糯的白色団子上，兼具典雅的視覺與春季滋味，每份140元。

限量販售的「昭和風情布丁蛋糕」，選用高成本的三盆糖，具有細緻且立體的香甜風味。至於布丁蛋糕本身口感紮實卻又能入口即化，並由少許金箔點綴增添貴氣，同時佐以灑上京都鹹米菓的香草冰淇淋品嚐，營造出復古的時代感，每份320元。

除此之外，本季的新菜單還推出懷石料理概念的新菜色，包括有諸味味噌小黃瓜、水雲醋物、茶碗蒸、胡桃小魚乾佃煮、日式鰹節片炸豆腐、干貝時雨煮、西京燒烤魚，還有針對三月推出的「七味烤雞腿排定食」，各有不同特色。

熊熊櫻花最中，每份220元。圖／京町 山本屋提供
熊熊櫻花最中，每份220元。圖／京町 山本屋提供
七味烤雞腿排定食，450元。圖／京町 山本屋提供
七味烤雞腿排定食，450元。圖／京町 山本屋提供
西京燒烤魚，220元。圖／京町 山本屋提供
西京燒烤魚，220元。圖／京町 山本屋提供
日式炸豆腐（葷／素），各120元。圖／京町 山本屋提供
日式炸豆腐（葷／素），各120元。圖／京町 山本屋提供
諸味味噌小黃瓜，90元。圖／京町 山本屋提供
諸味味噌小黃瓜，90元。圖／京町 山本屋提供

櫻花

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