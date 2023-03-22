Akira、謝盈萱成台北時裝周VIP 親賞工藝跨域超狂開幕

台北時裝周2023秋冬發表今日晚間首度移師古都台南，於南鯤鯓代天府舉辦開幕大秀「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」。除了邀請到7位人間國寶藝師與7位服裝設計師品牌聯手，更邀請到劉冠廷、謝盈萱、國民姊夫Akira等明星出席，並由林強擔任音樂總監，展現跨越時態、藝術領域的台灣在地強韌正能量。

繼上一次台北時裝周之後、再度穿上台灣設計師品牌UUIN的林思宇則以一身懷舊印花洋裝搭配Jimmy CHOO鞋履，服裝上除了有半透的紗質視覺效果，宛如從舊報紙上轉印而來的印花更是吸睛亮點；劉冠廷與「國民姊夫」Akira則都選擇了設計師周裕穎JUST IN XX的服裝，其中劉冠廷身上的西裝將縫線外顯並加以大量刺繡花朵、展現春意盎然；而身為「國民姊夫」的Akira除了與粉絲們熱情打招呼，身上黑西裝更從台式舊窗花得到靈感，讓他讚不絕口。一身黑色的謝盈萱則選擇了魏子淵的服裝，舉手投足盡顯天后氣場，她表示在「俗女養成記」之後重返台南感覺特別溫暖，除了希望能再次快點回來，並推薦大家要一嚐台南小吃像是鍋燒意麵。

本季開幕大秀帶來了7組時尚設計師與工藝師的跨界聯手，分別為「BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）」、「WEI TZU-YUAN × 陳夏生（傳統繩結）」、「TANG TSUNG CHIEN × 張榑國（東華皮影戲團）」、「JUST IN XX × 莊武男（傳統彩繪）」、「YEN LINE × 陳一中（紙雕）」、「GIOIA PAN × 唐美雲（歌仔戲）」、「C JEAN × 王清霜（漆藝）」，全數70套作品結合電子樂的生猛活力，更在有「王爺總壇」的南鯤鯓代天府寺廟山門舉辦，別開生面。

其中開場秀由簡國彥與鎮狩宮吳敬堂藝陣社聯手打頭陣，設計師從八家將傳統的步伐、服裝刺繡、臉譜、神冠得到靈感，轉譯為未來服飾的想像；設計師魏子淵則與繩結藝師陳夏生合作，運用回收再製的保特瓶圓繩、棉繩編織成面，並結合網紗和珠飾，打造出具有螢光色彩、飄逸空靈的幻想世界，尤其壓軸兩套面具設計更帶來宛如中南美洲的部落風格聯想。

周裕穎則和國寶彩繪師莊武男合作，將寺廟彩繪為靈感，結合漫畫網點、棋盤格等元素，以及衣服飄逸立體的空氣感創造出兼容於台式懷舊的街頭龐克風；文化部登錄為「無形文化資產保存團體」的東華皮影戲團則與設計師唐宗謙共同創作，將皮影戲經典劇碼「孫悟空大鬧天宮」與「西遊記－金兜山獨角青牛」為靈感，再結合皮影戲牛皮氧化後的米黃色、創作出現代化風格之作品。

此外另有設計師許艷玲將紙雕工藝中的紋理、鏤空、碎紙餘料入時裝，設計師簡君嫄將行政院文化獎得主、人間國寶百歲漆藝家王清霜的作品二創，以及設計師潘怡良將歌仔戲團的文化特徵納入服裝設計，並有唐美雲親自走秀、掀起又一波高潮。

而今晚開幕大秀結束後，台北時裝周AW23則將移師回至「主場」台北，於3月24日（五）於松山文創園區4號倉庫揭幕主題秀「永續時尚」，媒合6組設計師與紡織廠，透過海洋廢棄物回收再製Recycled Ocean Waste聚酯布料、碳捕捉技術的Recycled CO素材，除開發出各12套時裝，也大量使用台灣紡織廠獨家面料，並為下一世代的視覺、時裝、環境提出解答。