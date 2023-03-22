小朋友的愛！bb.q「童樂套餐」一次吃炸雞、鬆餅加薯條

迎接兒童節假期，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自3月22日起推出韓式「童樂套餐」，藉由調味去骨炸雞、啾哇嘿呦小鬆餅、薯條的組合，讓小朋友們也能擁有自己的專屬套餐。上傳孩子的微笑照片，就有機會免費獲得「童樂套餐」及「親子雙人似顏繪」。另外3月22日起消費滿額，也可獲得「靈魂伴侶」電影折價券。

為了滿足喜愛吃韓式炸雞的小朋友們，bb.q CHICKEN特別嚴選大小朋友都喜愛的「去骨炸雞」為主角，推出「童樂套餐」，共有起司、蜂蜜蒜味、韓式甘醬、辣味燒肉風味等4種去骨炸雞口味可供選擇，套餐中同時還有「啾哇嘿喲小鬆餅」與「黃金薯條」，每套199元，大人亦可點購。隨餐並附贈「Q雞塗鴉色紙」，讓孩子用餐之餘，還可享受塗鴉樂趣。

此外，3月25日至4月7日期間，至bb.q CHICKEN臉書官方帳號並上傳孩子的微笑照片，就有機會獲得「童樂套餐」與「親子雙人似顏繪插畫」等好禮，可以與孩子一同創造美好回憶。同時在3月22日至4月27日期間，至店內單筆消費滿500元，就可獲得由金多美、全昭霓與邊佑錫主演的韓國電影「靈魂伴侶」的「100元電影折價券」1張。