2023台中國際動漫節全台首賣《間諜家家酒》《東京復仇者》精選週邊

清明連假最大動漫盛事「2023台中國際動漫節」，4月1日至4月4日呼朋引伴來逛動畫代理商木棉花攤位，四月將要播映的《鬼滅之刃》新篇章中登場的「戀柱─甘露寺蜜璃」「霞柱─時透無一郎」擔綱攤位入口門面，鬼滅粉絲們必定要來合影留念打卡，還有多款新推出動漫週邊和最低下殺24折的七大優惠福袋，更推出全台首賣的《東京復仇者》、《SPY x FAMILY間諜家家酒》精選商品。

這檔在台中動漫節搶先全台開賣的週邊商品，首推《東京復仇者》野餐墊，圖面是低調酷帥的六人剪影，附上雙面設計提袋，方便收納又能當托特包使用，售價1580元；《SPY x FAMILY間諜家家酒》長門簾，精緻印刷且色彩鮮明，每天看到佛傑一家就能輕鬆擁有好心情，售價680元。

七大優惠福袋最便宜只要800元，就能一次帶走總價值超過2千元的商品！年度話題原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋內容滿滿香氣，短髮千束長髮瀧奈一起帶走！讓人愛不釋手的Q版圖案超大抱枕，還有經典長門簾、萬用卡片貼紙和超大提袋，光是看圖就覺得要融化了！女友路線福袋還有《戀上換裝娃娃》，想要一次擁有多款不同造型的「海夢」嗎？福袋買起來就對了！有制服造型的長門簾、睡衣造型的萬用毯、聖誕節造型的卡片貼紙，還有和服與cos造型的超大紙袋。

2022年度最萌動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》福袋，超可愛的安妮亞抱枕，另一面是她最愛的花生，還有安妮亞藍芽音箱、約兒卡貼和印有佛傑一家的雙面超大提袋，不管是逗趣活潑還是優雅氣質，絕對讓粉絲Waku! Waku!興奮不已。經典動畫大作《刀劍神域Progressive》福袋，內有黑色耳罩式藍芽耳機、三角腰靠枕、卡片貼紙以及超大提袋，採用劇場版風格設計。

也是持續擁有高支持度的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋內有超軟Q好抱的史萊姆抱枕，繽紛水藍滿版史萊姆圖案的耳罩式藍芽耳機，還有卡片貼紙與印有眾多角色的超大紙袋，天氣漸熱最適合購入清新可愛的史萊姆週邊商品！《86-不存在的戰區-》震撼的戰爭情節、特別的世界觀，加上扣人心弦的故事，感動了許多的粉絲，福袋內容有最美指揮管制官蕾娜萬用毯，可以緊緊擁抱著她的全彩抱枕，還有男主角辛的卡片貼紙，堅定眼神緊抓粉絲的心，以及主視覺超大紙袋，喜愛《86-不存在的戰區-》的粉絲，千萬不可錯過！輕鬆歡樂的《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》這次也推出了福袋，有梅普露大造型抱枕與滿滿迷人女角的萬用毯、卡片貼紙、超大紙袋等，木棉花台中動漫節福袋組非常超值，商品多樣又實用。

為了服務全台各地的粉絲，線上動漫節也將同步於4月1日在木棉花樂園和木棉花蝦皮商城熱烈開賣至4月10日。

2023台中國際動漫節 活動資訊，請見：

《東京復仇者》野餐墊。木棉花提供

《SPY x FAMILY間諜家家酒》長門簾。木棉花提供