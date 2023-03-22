蘇格蘭低地明日之星 林多修道院全系列酒款來了

蘇格蘭低地最受期待的明日之星——林多修道院( Lindores Abbey)全系列單一麥芽威士忌，正式導入台灣。其中包括獲得多項國際大獎的「1494創世紀」，以及「波本嚴選」、「STR葡萄酒嚴選」、「雪莉嚴選」三款限量單一麥芽威士忌，令威迷引頸期待。

西元1494年6月1日，蘇格蘭國王詹姆士四世下令林多修道院的約翰．柯爾( John Cor)修士，以8綑大麥製作「生命之水(Aqua Vitae)」。此事件被記錄在蘇格蘭的財稅卷宗之上，成為了世界上第一筆生產威士忌的文獻紀錄，因此林多修道院被譽為「威士忌的起源聖地」。

為了打造不辱起源聖地美名的酒廠，酒廠水源來自酒廠內部鑽井的軟水（與1494年所使用的水源相同）、原料100%使用自家農場栽種大麥（與當時所用的大麥出處一樣）、並研發出中世紀古老的酵母菌株，完美於現代重新詮釋了古時王室、貴族所著迷的威士忌風味，甚至連瓶身都是復刻當時修道院羅馬石柱的造型。

如此講究細節、選料的珍稀酒款，讓酒廠於2021年推出的首款單一麥芽威士忌「1494創世紀」，在短短2年間，便獲得全球威士忌愛好者的壓倒性好評，斬獲世界威士忌大獎（WWA） 銀牌、國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC） 金牌、舊金山世界烈酒大賽（SFWSC） 雙金牌。

「波本嚴選」、「STR葡萄酒嚴選」、「雪莉嚴選」三款限量單一麥芽威士忌，不僅全部使用First Fill桶型，並刻意採取49.4%酒精濃度，向1494年致敬。 林多修道院被譽為「威士忌的起源聖地」。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康