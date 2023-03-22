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久違了女神！楊采妮為愛牌站台 Tiffany百億珠寶登高雄

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
Tiffany & Co.自3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群舉辦2023高級珠寶展，女星楊采妮特地出席開幕。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.自3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群舉辦2023高級珠寶展，女星楊采妮特地出席開幕。圖／Tiffany提供

說到紐約珠寶品牌Tiffany & Co.，除了見證鑽石權威地位的傳奇黃鑽Tiffany Diamond，自然主義傳奇珠寶大師Jean Schlumberger的設計亦是絕無僅有的經典。品牌自3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群舉辦2023高級珠寶展，薈萃品牌此兩大DNA，共有總值逾百億、約350件代表Tiffany珠寶權威地位的各色裸石與高級珠寶作品澎湃登台，與充滿生命力的港都海景星輝映。許久未露面的女星楊采妮更特地為自己的婚戒愛牌來到高雄站台。

為首度於南台灣登場的Tiffany年度高級珠寶展，楊采妮配戴總價上億的珠寶現身，對於Jean Schlumberger能敏銳觀察到大自然之美並以珠寶重現深感驚豔。她表示，Tiffany陪伴她度過人生不同的階段，從水晶蘋果、豆子項鍊、到鑰匙吊墜等，連她的婚戒也是Tiffany的，猶如在Tiffany的陪伴下成長。這次看到難得的粉鑽裸石和超過100克拉的項鍊相當興奮，笑說如果預算沒上限、希望能以一人一顆粉鑽作為家族傳承的紀念，顯然氣質依舊的昔日玉女掌門人完全記掛著家庭，並笑說目前暫無計畫復出幕前，「孩子們就是我目前最大的project！」

本次展場共分三個展區，展出最大克拉鑽石項鍊和粉鑽裸石的空間，特地請來知名設計團隊Wanda Barcelona打造裝置藝術，以珠寶盒為靈感，妝點台灣風景中最清幽的梅花，雷射雕刻紙花組成花序各異的絕美花叢。第一間展區展出全場亮點之作：主鑽逾106克拉的高級珠寶項鍊，以重現品牌傳奇黃鑽項鍊為概念，將原本上千克拉的原石琢磨成比例份量相當的主鑽，比照Tiffany Diamond，採用比傳統明亮式切割多24個切面的原創82個刻面枕形明亮式切割，有傳承歷史、展望未來之意。該原石也是有史以來第三大，於2020年開採自非洲的波札那。

●大手筆 35顆絕世粉鑽登台

第二展間展出35顆已絕礦的阿蓋爾礦區最後一批粉鑽，裸石更如花卉種子，靜待開採妝點為瑰麗的珠寶，是該系列粉鑽繼美國猶他、中東杜哈之後世界巡迴的第三站，在市價高漲、一鑽難求的創狀況下大氣運來35顆色澤迥異的粉鑽供台灣頂級客選購，足見對台灣市場的重視。

粉鑽晶體形成不易，即使是世上最大的阿蓋爾礦區也僅有2%的粉鑽重量能超過1克拉；此次登台的粉鑽中就有3顆超逾1克拉，色澤各異，難能可貴。粉鑽中也僅有一顆為絕無僅有的紅鑽。系列裸鑽均提供阿蓋爾礦區證書與Tiffany證書雙認證，也是阿蓋爾首次以品牌命名的系列鑽石。

●頂級純天然海水珍珠 賦予Jean Schlumberger設計新生命

大師Jean Schlumberger經典的作品石上鳥系列向來深受歡迎，今年更全新推出以天然海水珍珠為主石的石上鳥珍珠系列，精巧亮麗的小鳥輕輕佇立於光澤迷人的天然巴洛克珍珠上，高貴氣質有別以往，是本次鑑賞重點。作品所用天然珍珠產自波斯灣地區，來自中東知名珍珠藏家，大小、形狀與耀眼光澤均屬頂級珍品，日前才在卡達首度面世，每一顆珍珠都閃爍著難以言喻的亮麗光澤。

大師名作石上鳥胸針，以大溪地小鳥為靈感，本次有深受藏家喜愛的D IF美鑽、藍寶石、祖母綠、黃鑽等貴重寶石款式來台。多款花卉項鍊，寶石鑲嵌在鉑金底座上，再以18K黃金絲線編織串成花環配戴在身上，每一朵花都猶如大自然的傑作一般獨一無二，有的中間錯落妝點小型流蘇，也是出身紡織世家的Jean Schlumberger標誌的巧思手筆。

Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥今年新推出珍珠系列，鉑金與18K金鑲嵌白色珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥今年新推出珍珠系列，鉑金與18K金鑲嵌白色珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2023高級珠寶展特別呈獻35顆罕見的阿蓋爾粉鑽裸石。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co. Schlumberger薊花項鍊，鉑金與18K金鑲嵌總重逾57克拉鑽石。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co. Schlumberger花型設計項鍊，鉑金與18K金鑲嵌紅碧璽、祖母綠與鑽石。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co. Schlumberger藤蔓造型項鍊18K金與鉑金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
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Tiffany高級珠寶系列18K金時鐘。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥珍珠系列戒指，鉑金與18K金鑲嵌灰色珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥珍珠系列胸針，鉑金與18K金鑲嵌白色珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥珍珠系列胸針，鉑金與18K金鑲嵌白色珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger Exotique胸針，鉑金與18K金鑲嵌珍珠、紅寶石與鑽石。圖／Tiffany提供
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Tiffany高級珠寶系列項鍊，鉑金鑲嵌主鑽逾106克拉。圖／Tiffany提供
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Tiffany高級珠寶系列戒指，鉑金鑲嵌15克拉鑽石。圖／Tiffany提供
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Tiffany高級珠寶系列戒指，鉑金與18K金鑲嵌9.44克拉黃鑽主石。圖／Tiffany提供
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楊采妮出席Tiffany & Co. 2023高級珠寶展。圖／Tiffany提供
楊采妮出席Tiffany & Co. 2023高級珠寶展。圖／Tiffany提供
楊采妮出席Tiffany & Co. 2023高級珠寶展。圖／Tiffany提供
楊采妮出席Tiffany & Co. 2023高級珠寶展。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany 楊采妮

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