久違了女神！楊采妮為愛牌站台 Tiffany百億珠寶登高雄

說到紐約珠寶品牌Tiffany & Co.,除了見證鑽石權威地位的傳奇黃鑽Tiffany Diamond,自然主義傳奇珠寶大師Jean Schlumberger的設計亦是絕無僅有的經典。品牌自3月18日起至3月25日止於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群舉辦2023高級珠寶展,薈萃品牌此兩大DNA,共有總值逾百億、約350件代表Tiffany珠寶權威地位的各色裸石與高級珠寶作品澎湃登台,與充滿生命力的港都海景星輝映。許久未露面的女星楊采妮更特地為自己的婚戒愛牌來到高雄站台。

為首度於南台灣登場的Tiffany年度高級珠寶展,楊采妮配戴總價上億的珠寶現身,對於Jean Schlumberger能敏銳觀察到大自然之美並以珠寶重現深感驚豔。她表示,Tiffany陪伴她度過人生不同的階段,從水晶蘋果、豆子項鍊、到鑰匙吊墜等,連她的婚戒也是Tiffany的,猶如在Tiffany的陪伴下成長。這次看到難得的粉鑽裸石和超過100克拉的項鍊相當興奮,笑說如果預算沒上限、希望能以一人一顆粉鑽作為家族傳承的紀念,顯然氣質依舊的昔日玉女掌門人完全記掛著家庭,並笑說目前暫無計畫復出幕前,「孩子們就是我目前最大的project!」

本次展場共分三個展區,展出最大克拉鑽石項鍊和粉鑽裸石的空間,特地請來知名設計團隊Wanda Barcelona打造裝置藝術,以珠寶盒為靈感,妝點台灣風景中最清幽的梅花,雷射雕刻紙花組成花序各異的絕美花叢。第一間展區展出全場亮點之作:主鑽逾106克拉的高級珠寶項鍊,以重現品牌傳奇黃鑽項鍊為概念,將原本上千克拉的原石琢磨成比例份量相當的主鑽,比照Tiffany Diamond,採用比傳統明亮式切割多24個切面的原創82個刻面枕形明亮式切割,有傳承歷史、展望未來之意。該原石也是有史以來第三大,於2020年開採自非洲的波札那。

●大手筆 35顆絕世粉鑽登台

第二展間展出35顆已絕礦的阿蓋爾礦區最後一批粉鑽,裸石更如花卉種子,靜待開採妝點為瑰麗的珠寶,是該系列粉鑽繼美國猶他、中東杜哈之後世界巡迴的第三站,在市價高漲、一鑽難求的創狀況下大氣運來35顆色澤迥異的粉鑽供台灣頂級客選購,足見對台灣市場的重視。

粉鑽晶體形成不易,即使是世上最大的阿蓋爾礦區也僅有2%的粉鑽重量能超過1克拉;此次登台的粉鑽中就有3顆超逾1克拉,色澤各異,難能可貴。粉鑽中也僅有一顆為絕無僅有的紅鑽。系列裸鑽均提供阿蓋爾礦區證書與Tiffany證書雙認證,也是阿蓋爾首次以品牌命名的系列鑽石。

●頂級純天然海水珍珠 賦予Jean Schlumberger設計新生命

大師Jean Schlumberger經典的作品石上鳥系列向來深受歡迎,今年更全新推出以天然海水珍珠為主石的石上鳥珍珠系列,精巧亮麗的小鳥輕輕佇立於光澤迷人的天然巴洛克珍珠上,高貴氣質有別以往,是本次鑑賞重點。作品所用天然珍珠產自波斯灣地區,來自中東知名珍珠藏家,大小、形狀與耀眼光澤均屬頂級珍品,日前才在卡達首度面世,每一顆珍珠都閃爍著難以言喻的亮麗光澤。