勇闖邊疆！古絲路「大海道」重現 驚見鬼斧神工奇觀

疫情相隔三年，你有多久沒有勇闖邊疆？疫前採訪的獨家私房景區、位於新疆東部的「大海道」，壯闊的沙漠無人區、自然沙雕形成的數大城樓，還有置於導航全然失靈的景況中，吉普車隊相圍著的帳篷、國手級的司機們現烤的羊肉噴香…凡此種種鮮奇體驗，在此刻浮現腦海。

這是我認為此生必遊的路線，體驗實在太特殊，一生，至少得來過一回！

「大海道」其實是古代敦煌─哈密─吐鲁番之間最近的一條道路，從甘肅敦煌到新疆吐魯番的迪坎兒村，直線距離約500公里，全程無人區，是目前已知的14條古絲綢之路中最隱祕的一條，也是最早的絲路古道。它開通於漢代，但因行路困難、環境艱險，加上盜匪猖獗，唐代以後人煙罕至，大海道也因此逐漸淡出世界。

無人也無路，這條褪出人們記憶的「大海道」，前幾年因一場吉普車挑戰賽，展開「有史以來的首次現代穿越」，也揭開了塵封已久的神祕面紗，追逐者漸多，但要穿越此道，還是得花上數日、由有經驗的選手級的司機開道，才有可能成功；也因此，難度倍增，成團不易。

據此行的師傅說，他第一次入山就親眼見到一副枯骨，人整個趴在沙地上，幾公里處有一部倒地的摩托車，料想應該是入山撿拾玉石，愈撿愈遠，找不到車，也無補給，命喪無人區；不知經過多少年，探險隊入山，才又發現了他。

●古絲路重現 台灣首發

有人形容這段重現於世的絲路古道，「是絲綢之路上最富傳奇色彩的一段」。途間，有古城堡、烽燧、驛站、史前人類居住的遺址，有沙漠裡常見的海市蜃樓，也有更多大自然風蝕過的雅丹美景，幻化出有如北宋的摩崖石刻、羅馬競技場、清明上河圖，還有師傅們戲稱的「海景房」、酷似唐僧師徒取經的肖像，大自然的鬼斧神工在此全力展現，每一處都讓人驚嘆。

「大海道」是世上大陸性氣候最強烈的地區之一，地下水和地表水都很缺乏，到處呈現著乾旱荒漠景觀。我們下車拾玉，地表乾裂成大片魚鱗狀；這裡也擁有中國最雄壯的雅丹地貌，相較柴達木、敦煌、烏爾禾等地的雅丹，此地的壯闊與形象，當數第一。

荒無人煙一望無際的熱辣戈壁灘上，幾無生命氣息，但大自然卻以神奇的力量，在此創作各樣獨絕的作品，各領域的藝術家應無一能及。像是人所無法想像的「巨大千層酥」，高約60米，約莫20層樓的高度，一層層，藝術品般的美妙彎曲；還有號稱「外星人基地」處處錯落大小形狀怪異的隕石。

「雅丹」的維吾爾語意為「有陡壁的小山包」或「風蝕脊」。因其形態像城堡，晚上因風吹過發出怪異嘯叫，又被稱為「魔鬼城」；此地也有一景名叫「魔鬼城」，與「大海道」不可相提並論，差異甚大。它曾是極乾旱地區的湖底，因乾涸裂開，風沿著裂隙吹蝕，裂隙越吹越大，讓原來平坦的地面形成許多不規則的寬溝淺槽。這裡的雅丹是雛期、成年期、壯年期和消亡期4種形態中的「壯年期」。

導遊說，大海道的雅丹，億萬年前曾是大海沉積地層，展露地面，經過風蝕，層層展現時間雕鑿的藝術。

●夜宿無人區 初體驗

出哈密市區朝羅布泊方向一路前行，經過近兩小時的漫漫沙路，開始始進入大海道。這裡是無人區，條件惡劣，且道路不明，一場風沙吹來，幾乎無跡可尋。我們此次首發團，用了3天2夜的時間穿越，請來國手級別的吉普車好手駕駛領路，兩晚，分列兩處紮營。

第一晚，導遊選在雅丹巨石林包圍下的平地上紮營。兩人一帳，因為炎熱，帳篷簡便，倒也不難，完成後一人一椅就著夕陽餘暉賞景，耳邊傳來師傅們切菜吆喝聲，不久，烤肉香氣撲來，大家嘴饞的拿著自己的碗筷速速入座；入了夜，熄燈後的沙漠，風聲蕭蕭，天際璀璨，最美的星光秀上演，無人區露營倒也不樣想像中可怕。

清晨，「雅丹日出」絕美現身，夢幻似的漸層色在雅丹群裡緩緩升起，不少團友早已洗漱完畢，癡等美好時刻。

第二夜，經歷生死交關。車行到有「百里風區」之稱的風庫紮營，還在擔心入夜如廁不便，自以為聰明的選擇最邊帳，才入夜、星空未明，突然狂風大作，有經驗的師傅們趕緊拆除炊事帳，拿大石頭壓穩各個帳篷，並早早的趕我們入帳；這狂風吹了一夜，邊帳風勢尤其狂烈，整頂帳直撲身上不斷拍打、帳身吹至變形，整晚暗暗禱告，千萬不要連人帶帳篷一起飛上天。

支撐了一夜，清早頂著狂風出帳，風大到幾乎無法站穩，已有數頂人去帳倒，一夜狂風也掃進了沙石，臉上嘴裡耳邊全是沙，帳內一層厚沙丘，放在帳外的行李也刮出一道道灰白。大家正要分享狂風裡的生死大挑戰，導遊輕描淡寫的說，昨晚只有8級風，小意思，上回來踩線遇上瞬間風速13級風，「是能把火車吹飛的那種」，當時夜宿車上、車車相連‧‧‧‧‧‧‧，此等瘋狂大冒險，讓人難以想像。

不消一個小時，風沙瞬止，一切歸於平靜，像是甚麼也沒發生，重又回到那個沒有生氣、冷漠的黃沙大地。難怪開車的師傅說，「沙漠的氣候像娃娃，一會兒哭一會兒笑」。

●尋寶靠眼光+機運

若要快速認識大海道，導演譚朗倉2008年拍攝的電影《大海道之喋血狂沙》可以在行前看一回。

內容主要講述盛唐时期，連結西域與關內的絲綢之路將中西方文化與貿易推向巔峰，但也因惡劣的氣候、道匪劫掠，盛極一時的大海道逐漸沒落，散落在其間有無數的珍寶古物、珠玉，還有途間累累白骨、入夜的魑魅魍魎。清末，政府在西域設省，尋寶人為了其間傳說的寶藏，衍生出驚心動魄的故事。

師傅們說，這裡確實藏有不少玉石，像是風凌石、泥石、瑪瑙、孔雀石、火山石、千層石等各種沙漠奇石；據說曾有師傅到巨石邊上撒了泡尿，就撿到一塊價值上千萬人民幣的寶玉。

當然，要撿寶玉，得先有視玉的眼光以及機運。我選擇在吉普車上飲茶，遙想著曾經埋藏在黄沙下，匿藏在城池中的各種驚駭故事，只有駱駝的人們，怎敢踏進這一片無邊無際的沙海？除了風與沙，就剩下一片死寂，要有何等勇氣，才能走入魔域。

●如果你想去

「大海道」要玩得趁早！近年在大陸掀起一股自駕車探險熱潮，當地旅遊局也在大海道初設「4A景區」的牌示，標示的景點主要分布在大海道核心區，景色普普，唯有「神仙洞」值得一覽，與此行吉普車自行開道、所經的各景，根本無法相比。