補班不憂鬱！蝦皮購物「3.25商城狂購節」祭5折起優惠

本周六（3月25日）即將迎來今年第3次補班，不少上班族紛紛大呼崩潰，為了替大家趕走補班憂鬱心情，蝦皮購物「3.25商城狂購節」強勢出擊，攜手神腦、小米、Reebok等大牌，推出7大時段瘋搶最低5折起、品牌旗艦店最低下殺1元起，早鳥領取免運券再抽iPhone14 Pro。此外，蘭蔻此次與超萌的奶油家族跨界合作，將於3月23日起在蝦皮購物正式開賣「蘭蔻│The Butters奶油家族－零粉感粉底液」，蝦皮購物限時祭出滿額贈豪禮，特色環保冷水杯、飲料提袋只送不賣，蘭蔻明星商品組最低6折起。

蝦皮購物「3.25商城狂購節」攜手神腦、小米、Reebok等8大品牌旗艦店，3月25日推出7大時段最低5折起瘋搶優惠，凌晨0點iPhone 14 Plus 128GB特價15,950元，Xiaomi小米手環7 Pro優惠價1元；凌晨2點Nintendo Switch OLED白色主機原價10,480元、限時特惠價5,240元；中午12點Electrolux伊萊克斯極適家居系列300清淨除濕機優惠價7,450元；晚上8點POCO X4 GT 5G優惠價1元。優惠商品數量有限，先搶先贏。

不僅攜手多家品牌祭出5折起優惠，蝦皮購物「3.25商城狂購節」每小時更狂灑限量優惠券，還有商城85折券、92折券雙出擊，最高現折5,000元；3月25日當天再於中午12點、下午6點加碼發放100元優惠券。

3月25日當天蝦皮購物再攜手兩大品牌獻專屬優惠，下單蘭蔻全新零粉感底妝系列任兩件組，即贈「零粉感｜The Butters奶茶杯袋組」，零粉感粉底液閨蜜組原價7,097元、特惠價4,500元，零粉感超持妝雙星組優惠價4,400元，零粉感完美定妝組優惠價4,050元。Kiehl’s契爾氏找來BT21大玩限定商品，最夯的冰河醣保濕霜換上BT21全新包裝，3月25日搶先於蝦皮購物開賣，限時祭出6折優惠，下單就送BT21貼紙一張，購買指定組合再贈蝦皮購物獨家限定帆布束口袋。