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茹曦酒店Sunny Buffet爆滿 4/15起加開假日下午茶時段

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Sunny Buffet空間大，能容納團體與慶生的用餐需求。圖／雲朗觀光集團提供
Sunny Buffet空間大，能容納團體與慶生的用餐需求。圖／雲朗觀光集團提供

雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會廳與Sunny Buffet，從去年年底至今業績已有3倍成長，其中，Sunny Buffet平日訂席率約七成五、假日午及晚餐時段全滿，為能承接更多來客數，將在4/15起推出假日下午茶時段，菜色、售價都與午及晚餐相同，預期更能精準抓住用餐外溢的需求。

茹曦酒店去年空間設備全面升級更新，君品Collection接手代管後，除了自助餐廳表現亮眼，宴會廳今年也已接下近百場婚宴，年度整體接單率已達六成，為全年茹曦酒店餐飲業績打下基礎。

雲品國際自去年底接手代經營茹曦酒店餐飲事業後，分別就菜色內容、服務方式、專案進行調整。雲品國際表示，首先將原本的12大餐檯區升級為17大餐檯區，讓客人有更多樣的選擇；此外，也調整了菜色的擺放位置，例如海鮮，以視覺取向擺好擺滿。君品團隊全面進駐試吃調整，像是現煎餐檯區新增美國帶骨牛小排，食材加值升級，君品Collection米其林團隊的暢銷菜色「火焰片皮鴨」也加入餐檯，在服務上則多了沿桌送餐服務，爐烤義式披薩區也特別採用DIY的方式，讓消費者客製化搭配。

雲品國際總經理丁原偉指出，隨著台北市觀光飯店Buffet價格走高，因此茹曦另闢千元以下的藍海市場。他也解釋，茹曦酒店Sunny Buffet僅有其他星級飯店自助餐廳約七成的菜色，卻能勝出，原因還包括「只給消費者想要的」，例如在家不太會料理的牛小排、印度菜等。

Sunny Buffet去年底推出的壽星慶生及包廂專案，也讓團體的訂席率成長五成，今年看好大團體聚餐的商機，除了延續壽星專案，還將包廂專案升級成「團體訂位專案」，10人以上每人900元、80人(含)以上享市場最低價每位880元。相關資訊可洽：02-2719-8399轉分機3310。

茹曦酒店婚宴表現也佳。圖／雲朗觀光集團提供
茹曦酒店婚宴表現也佳。圖／雲朗觀光集團提供
SUNNY BUFFET有著16層樓的挑高設計，引入自然採光，用餐環境舒適。圖／雲朗觀光集團提供
SUNNY BUFFET有著16層樓的挑高設計，引入自然採光，用餐環境舒適。圖／雲朗觀光集團提供
爐烤義式披薩區採用DIY的方式，讓消費者可以自行選擇配料。圖／雲朗觀光集團提供
爐烤義式披薩區採用DIY的方式，讓消費者可以自行選擇配料。圖／雲朗觀光集團提供

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