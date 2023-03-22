茹曦酒店Sunny Buffet爆滿 4/15起加開假日下午茶時段

雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會廳與Sunny Buffet，從去年年底至今業績已有3倍成長，其中，Sunny Buffet平日訂席率約七成五、假日午及晚餐時段全滿，為能承接更多來客數，將在4/15起推出假日下午茶時段，菜色、售價都與午及晚餐相同，預期更能精準抓住用餐外溢的需求。

茹曦酒店去年空間設備全面升級更新，君品Collection接手代管後，除了自助餐廳表現亮眼，宴會廳今年也已接下近百場婚宴，年度整體接單率已達六成，為全年茹曦酒店餐飲業績打下基礎。

雲品國際自去年底接手代經營茹曦酒店餐飲事業後，分別就菜色內容、服務方式、專案進行調整。雲品國際表示，首先將原本的12大餐檯區升級為17大餐檯區，讓客人有更多樣的選擇；此外，也調整了菜色的擺放位置，例如海鮮，以視覺取向擺好擺滿。君品團隊全面進駐試吃調整，像是現煎餐檯區新增美國帶骨牛小排，食材加值升級，君品Collection米其林團隊的暢銷菜色「火焰片皮鴨」也加入餐檯，在服務上則多了沿桌送餐服務，爐烤義式披薩區也特別採用DIY的方式，讓消費者客製化搭配。

雲品國際總經理丁原偉指出，隨著台北市觀光飯店Buffet價格走高，因此茹曦另闢千元以下的藍海市場。他也解釋，茹曦酒店Sunny Buffet僅有其他星級飯店自助餐廳約七成的菜色，卻能勝出，原因還包括「只給消費者想要的」，例如在家不太會料理的牛小排、印度菜等。