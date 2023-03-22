健司X辻利「抹茶巧克力雪糕、抹茶黑糖珍珠雪糕」登場

隨著天氣越來越熱，「Kenji健司」與「辻利茶舗」再度攜手，推出「健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕」，入口可以品嚐到巧克力與日本抹茶粉交織而成的濃郁風味，同時還有2件8折、5件75折的限時優惠。除此之外，全家便利商店獨家販售的「「健司X辻利 抹茶黑糖珍珠雪糕」也換上包裝，並且限時推出2件79折的優惠。

此次雙品牌合作推出的「健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕」，外層使用歐洲巧克力脆皮並灑上杏仁碎粒，內層則是使用日本辻利抹茶粉製成的雪糕。入口有著微苦回甘的成熟風味，並且還具有多層次的口感，號稱是「抹茶雪糕界的天花板」。「健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕」自3月22日起於全台7-ELEVEN獨家販售，每支55元。3月22日至4月18日期間，還可享2件8折、5件75折的冰品限時優惠。

除此之外，全家便利商店獨家販售的「健司X辻利 抹茶黑糖珍珠雪糕」，則是在雪糕中添加日本抹茶粉與黑糖，還有嚼勁十足的珍珠，具有獨特的雲彩花紋與苦甜交織的風味，每支49元。3月22日至4月4日期間，可享同品牌同價位2件79折的優惠。