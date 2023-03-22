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CITIZEN的「煙灰缸」、「殺人鯨」！究竟是哪些表款暱稱？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN男表代言人彭政閔演繹光動能BN0231-52L腕表，全台限量50只，約17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN男表代言人彭政閔演繹光動能BN0231-52L腕表，全台限量50只，約17,800元。圖／CITIZEN提供

要知道一只手表熱不熱門，就看消費者會不會幫它取暱稱，其實像是所謂的「水鬼」、「可樂圈」等都是形容表款外觀。百年歷史的CITIZEN當然也有被叫做「煙灰缸」的光動能潛水表，受到玩家喜愛，而且今年是睽違近二十年後，再次推出復刻版，格外引人囑目。

CITIZEN旗下以大表徑著稱，同時兼具達300公尺防水機能，也被消費者暱稱為「煙灰缸」的BJ8058-06L腕表，為品牌近二十年後重新詮釋版本。這一次，CITIZEN以金黃色橡膠表帶、深海藍表盤，以及帶有亮黃色點綴箭頭指針來規劃。跟過去相同，最搶眼的部分仍是表圈，比起其他品牌更加的寬，但配置於48毫米的表徑，卻只是剛剛好。而且承襲自專業潛水員配戴習慣，BJ8058-06L將表冠置於9點鐘方向，搭配蛇腹式的橡膠表帶增進整體配戴舒適感。碩大又強壯的外觀讓許多人印象深刻，套句網友常說的適合「粗戴」，日常使用最佳選擇。

Orient呈現潛水風格系列腕表，向過去經典款致敬而設，表背點綴了海豚悠遊的姿態，所以被叫做「Orient Mako」。圖／Orient提供
Orient呈現潛水風格系列腕表，向過去經典款致敬而設，表背點綴了海豚悠遊的姿態，所以被叫做「Orient Mako」。圖／Orient提供

除了「煙灰缸」之外，CITIZEN近期還上市了一款擷取虎鯨外型而設計的BN0231-52L潛水表，這也是多年後的復刻版本。整體以泡泡般的輪廓呼應了虎鯨給人圓潤的視覺印象，而且表圈還略微凸起，得以保護表面受到摩擦。而且，CITIZEN還讓這款表配置了可伸縮表鍊，即使真的穿了潛水防寒衣，依舊能夠配戴；表背還金屬雕刻了虎鯨，並填入黑、白二色，展現十足的運動風，因此也被表迷稱為「殺人鯨」。無獨有偶，Orient也呈現潛水風格系列腕表，向過去經典款致敬而設，表背點綴了海豚悠遊的姿態，所以被叫做「Orient Mako」。今年新款，跳脫前一代採用條狀或點狀的幾何時標，搭配阿拉伯數字設計，還承襲表圈上經典六個凹槽的特色，無論是運動、戶外活動或是日常休閒，皆為表迷穿搭時理想選擇。

CITIZEN ORCA殺人鯨光動能BN0231-52L潛水限定腕表，精鋼表殼與表鍊，全台限量50只，約17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ORCA殺人鯨光動能BN0231-52L潛水限定腕表，精鋼表殼與表鍊，全台限量50只，約17,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ORCA殺人鯨光動能BN0231-52L潛水限定腕表，表背還金屬雕刻了虎鯨，並填入黑、白二色，展現十足的運動風。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ORCA殺人鯨光動能BN0231-52L潛水限定腕表，表背還金屬雕刻了虎鯨，並填入黑、白二色，展現十足的運動風。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能300公尺BJ8058-06L潛水表款，精鋼表殼，搭配橡膠表帶，全台限量50只，約21,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能300公尺BJ8058-06L潛水表款，精鋼表殼，搭配橡膠表帶，全台限量50只，約21,800元。圖／CITIZEN提供

虎鯨 運動 殺人鯨 海豚

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