整理包／4大超商「清明連假補班日」限定優惠一次看　咖啡、哈根達斯、冰沙全入列

雖然今年連續假期天數多，但上班族得先熬過鬱悶的補班日，尤其3月是上班天數最多的月份，迎接即將到來的兒童節、清明節5天連假，3月25日補班日4大超商照例祭出多樣限時優惠，包括咖啡、哈根達斯、冰沙全入列，提振精神、清涼解熱都能滿足。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市3月25日至3月26日限時2天推出獨家限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折，2件只要138元，相當於現省92元（不含迪士尼造型迷你杯米奇款、米妮款、唐老鴨款）。

補班日就是需要咖啡提振精神，7-ELEVEN門市3月24日至3月26日推出CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）任選2杯88元，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）任選買1送1。CITY PRIMA精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。

OPEN POINT App「行動隨時取」3月25日至3月29日推出「CITY CAFE X 哈根達斯聯名限定149元系列指定飲品」每日限量任選買2送2優惠，包含抹茶紅豆拿鐵冰沙、莓好拿鐵冰沙、芒果覆盆子拿鐵冰沙等。同一期間指定CITY系列風味飲品也推出買4送2優惠，包含CITY TEA一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選買4送2；CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2。

●全家便利商店

全家便利商店3月24日至3月26日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買1送1。

全家便利商店會員App「隨買跨店取」則推出3月25日補班日一日限時優惠活動，Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）6杯優惠價198元（原價330元）、「可可泡芙蛋糕」3入優惠價88元（原價126元）。此外，全家便利商店即日起至4月18日另有咖啡全品項第2杯半價活動。

下周上完班就可迎接5天連假，當然也少不了咖啡與飲料提神。全家便利商店3月27日至3月30日限時4天推出全盈+PAY限定優惠，Let’s Café單品美式咖啡（中杯，冰熱不限）、私品茶「仙女醇奶茶」可享買1送1。

●萊爾富

萊爾富門市3月24日至3月26日推出Hi Café特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）、大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元）。另有會員專屬優惠，3月23日至3月26日於萊爾富門市與Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café系列特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，冰熱可任選，可兌換期限達3個月。

除了咖啡之外，萊爾富超商獨家新推出「王品集團12MINI土鳳梨冰沙」（售價65元），即日起至4月4日可享新品嘗鮮價49元；同一期間指定家庭號吐司、餐包系列搭配光泉鮮奶936mL任1瓶可享合購109元，最低下殺6.9折起。

●OKmart