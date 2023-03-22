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百年Acqua di Parma香水換限定包裝！簡約設計融工業風

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Acqua di Parma與英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，首系列為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，首系列為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝。圖／Acqua di Parma提供

1916年問世的Acqua di Parma最經典香水「克羅尼亞經典古龍水」，至今已經超過百年歷史，香味從未更改過，此次Acqua di Parma攜手英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝，以簡約的風格呈現出經典香水傳承，以及工業風格。

Acqua di Parma和SR_A將展開3年合作，在邁阿密藝術展上，以藝術方式呈現出合作作品，首個合作就是克羅尼亞古龍水的新包裝。

從瓶身的正面標籤，就能夠看出工業風格與藝術概念的呈現，刻意鏤空留白的窗口，是讓使用者，可以拿起香水瓶放在光線下，透過窗口觀察變化，每一幕經過折射後的景色，都能夠在腦中留下深刻記憶，另個巧思為光線折射時，還會發現。克羅尼亞限定包裝上五光十色的光點

瓶身設計上共有三款顏色，包括日出黃、草葉綠及超艷橘，標籤上可看出Acqua di Parma和SR_A的標誌，瓶蓋上的「1」，帶表著雙方首次和做，瓶蓋背面印有Colonia，代表克羅尼亞系列始於1916年，外包裝圓帽盒採用去標籤的設計，將所有產品標誌直接印製在盒子上，以不規則灰色密封條來詮釋品牌徽章。

3月底前，於全台Acqua di Parma消費滿6,600元送5ml香水、滿13,800元送Colonia miniature set 3 x 5ml。

Acqua di Parma與英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，首系列為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，首系列為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，首系列為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與英國設計師Samuel Ross創立的SR_A合作，首系列為克羅尼亞古龍水設計全新標誌性香水限定包裝。圖／Acqua di Parma提供

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