台中LaLaport南館試營運2個月吸百萬人潮 全館5月16日正式開幕

三井不動產集團今宣布，在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport ，除了南館1月17日已展開試營運，北館亦將4月下旬試營運，5月16日全館正式開幕。

三井不動產集團說，南館試營運期間適逢農曆春節年假以及228連假，試營運至今約2個月，已吸引超過100萬人潮。

三井集團說，南北館店鋪面積超過2萬坪，有多樣化品牌及商品齊聚，寬廣舒適且明亮的公共空間，複合式的軟硬體規劃，除了滿足購物需求，更適合親子家庭一起在此自在悠遊，且輕鬆愜意的享受一整天悠閒時光的時間消費型設施。

南館以大型店鋪為主，含首度進駐的日系超市、品牌服飾、生活用品大店等。北館則以中小型且多樣化的品牌聚集，其中多有兼具創作體驗機能的品牌店舖，可以體驗購物以外之生活樂趣。兩館各規畫有美食街，更以兩館的特性聚集不同料理之餐飲品牌。南館以異國美食為主，北館則以日系料理為主， 讓顧客有多樣化的選擇。

南館與北館之間，分別於2樓(室內)及3樓(戶外)規劃了銜接二館間移動的雙層連通空橋，寬度6米以上，除了能分散人流，亦能縮短移動距離。且3樓部分刻意不加蓋屋頂，天氣晴朗時，緩步行走在空橋上還能一邊仰望天空好不愜意。若遇陰雨天時，設施也貼心的在二館空橋出入口設置愛心傘服務，讓顧客在二館間移動時避免被雨淋濕。

位於2樓天幕空橋上方天花板內，崁設置台灣首創4K解像度的大型LED螢幕，一邊行走於空橋，還可同時欣賞大畫面播放藝術影音等多樣變化的影像，宛如身歷其境，沐浴在日本四季多彩的變化中，不用到日本也能直接體驗。而位於南館的迎賓出入口上方則採用與外牆一體化設計規劃的LED穿透屏，播放繽紛變化的影像及館內品牌的廣告影片等。