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尚迷必收！山本耀司極致黑美學混搭New Era潮流風

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌Yohji Yamamoto曾與與New Era推出聯名帽款，一上架就被秒殺，此次則以最早創立的「Y's」來合作，價格更為親民，備受潮流迷關注。圖／摘自Yohji Yamamoto官網
品牌Yohji Yamamoto曾與與New Era推出聯名帽款，一上架就被秒殺，此次則以最早創立的「Y's」來合作，價格更為親民，備受潮流迷關注。圖／摘自Yohji Yamamoto官網

對時尚迷來說，山本耀司（Yohji Yamamoto）這個名字就是「傳奇」的代名詞，更是日本極致黑美學的開創者。先前就曾以Yohji Yamamoto品牌名稱與New Era推出聯名帽款，一上架就被秒殺，此次則以最早創立的「Y's」來合作，價格更為親民，備受潮流迷關注。

黑色就是時尚大師山本耀司終身且是唯一的信仰，並貫穿在旗下的不同品牌中，而在廣為人知的Yohji Yamamoto之前，1972年時就是以Y's之名進軍巴黎，轟動世界。此次，山本耀司便是以Y's系列來與New Era推出聯名款，包括老帽、包包和連帽上衣。全系列除了黑色之外，僅有經典的9thirty老帽跟漁夫帽提供了卡其色和主教紅的選擇。而且設計十分簡約，僅用上白色刺繡Y's字樣點綴於帽前，而New Era的Logo則在帽子側邊，但值得關注的是提供了少見的野營帽款，一次擁有雙品牌的元素，值得收藏。

Y's聯名New Era系列提供了少見的野營帽款，一次擁有雙品牌的元素，值得收藏。圖／摘自Yohji Yamamoto官網
Y's聯名New Era系列提供了少見的野營帽款，一次擁有雙品牌的元素，值得收藏。圖／摘自Yohji Yamamoto官網

另外，英國品牌KANGOL則因應出遊造型需求大增，推出了適合到郊區踏青所配戴的水洗材質帽款、戶外野餐時的繽紛格紋漁夫帽和逛街可搭配的竹纖維貝蕾帽，讓消費者都能因應場合找到合適款。像是水洗材質打造的帽款經特殊處理使表面色調、光澤更加柔和，提供以低調姿態展現山林系獨有的輕野時尚。而視覺層次豐富的格紋帽，能立即為假期創造滿滿氛圍感；竹纖維製成的貝蕾帽有著透氣、輕量等特色能消除的悶熱感，加上版型設計，成為髮型塌陷的最佳救星。

KANGOL水洗棉質鐘型帽，2,280元。圖／KANGOL提供
KANGOL水洗棉質鐘型帽，2,280元。圖／KANGOL提供

KANGOL PREP PLAID格子漁夫帽，2,880元。圖／KANGOL提供
KANGOL PREP PLAID格子漁夫帽，2,880元。圖／KANGOL提供

KANGOL BAMBOO JAX貝蕾帽，2,680元。圖／KANGOL提供
KANGOL BAMBOO JAX貝蕾帽，2,680元。圖／KANGOL提供

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