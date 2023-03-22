補班日一日限定！全家便利商店「Let’s Café特濃美式咖啡」6杯6折
本周六（3月25日）補班日，全家便利商店推出限時優惠替上班族補充元氣，首推全盈+PAY限定優惠，3月24日至3月26日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買1送1。
全家便利商店會員App「隨買跨店取」則推出3月25日補班日一日限時優惠活動，6杯Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）優惠價198元（原價330元）；還有以細緻綿密的可可蛋糕體包覆苦甜巧克力內餡的「可可泡芙蛋糕」，3入優惠價88元（原價126元）。此外，全家便利商店即日起至4月18日另有咖啡全品項第2杯半價活動，多款咖啡優惠陪伴上班族度過鬱悶補班日。
下周上完班就可以迎接5天清明連續假期，當然也不能少了咖啡提提神。全家便利商店自3月27日至3月30日限時4天推出全盈+PAY限定優惠，Let’s Café單品美式咖啡（中杯，冰熱不限）、私品茶「仙女醇奶茶」可享買1送1。
適逢19年一次的閏2月，全家便利商店即日起開賣豬腳麵線等應景商品，讓消費者為長輩獻上增福添壽嘉禮，攜手多年榮獲米其林必比登推薦的雙月食品社獨家推出「豬腳麵線」，選用國產豬前腿精心慢火燉製，搭配低溫油炸的新鮮紅蔥頭拌入雙月長麵百歲麵線，口感有勁香氣十足，售價399元。另外還有來自名廚阿彰師、鄧師傅推出的豬腳麵線組合，以及老協珍、樂朋、王品等名店的應景美食商品，即日起於FamiPort開放預購，使用全盈+PAY購買指定預購商品再享全家便利商店會員點數3倍送。
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