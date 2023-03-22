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獲50 Best Discovery肯定 當代海岸料理Coast推新菜單

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
泰式奶茶。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
泰式奶茶。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。

由 MMHG 湘樂餐飲集團創辦人兼主廚林泉 ( Richie Lin ) 與泰國廚神伊恩 · 基第差 ( Ian Kittichai ) 合作開設的「Coast」餐廳，獲 2022 年世界最佳50大餐廳（The World's 50 Best Restaurants）評鑑「50 Best Discovery」殊榮，亦是餐廳自 2020 年開幕以來，首次獲得國際肯定。

餐廳同時以即將到來的泰國新年為發想，推出全新菜單，利用法式烹調技巧結合泰式風味與台灣在地海鮮，重新詮釋泰國經典，推出 9 道創新菜色，搭配高人氣回歸的泰式奶茶，即日起開放訂位，套餐每位售價 3,980元+10%。

2020 年於台北晶華酒店 B2 開幕的「Coast」，以台灣當代海岸料理 ( Modern Coastal Cuisine ) 為概念，運用細膩的法式烹調技巧，融合泰菜經典香料的組合與風味，以全新角度詮釋在地海鮮，實踐創辦人林泉開設「Coast」的初衷：「以獨特的創作手法，來展現充滿潛力與高品質的台灣海鮮，讓 『Coast』 成為無法在任何地方複製的沿岸料理餐廳。」

為迎接四月泰國傳統新年暨潑水節，行政主廚伊恩的左右手兼「Coast」 主廚傑薩德．帕德．帕里亞朋 (Jessada Pod Kruapunt) ，以傳統年味為新菜色主軸進行創作，打造充滿傳統與經典風味菜單。

開胃小點「青魽／棕櫚糖／花生」，靈感源自於泰國宮廷小點，將塔皮底部填入風味清爽的椰肉、花生碎粒及夏香薄荷，上層利用「韃靼」料理方式，將生青魽丁均勻拌入棕櫚糖及魚露醬汁，一口就能享受酸、甜、鹹、鮮的多重滋味。「卡農扣／松露／菇」，充滿鹹香的泰式脆皮椰奶 ( Kanom krok ) 是泰國常見的國民甜點，底部麵糊用糖、麵粉與椰奶製作而成，外皮酥脆，內裡軟嫩的像半熟蛋，搭配松露和三種炒菇，濃醇的甜美奶香中有著迷人的異國風味。

「干貝／拉帕／糯米粉」，泰文 ลาบ（larb）原意為剁碎的肉類食材拌以各種辛香料的肉類沙拉，且發音與泰語中的「好運」同音，因此當地人們便會在新年或是重要慶典時，準備這道料理來象徵吃進一整年的好運，通常搭配薄荷、香菜與糯米飯一起品嘗；主廚則利用北海道生干貝取代肉類，以熱炒糯米粉詮釋米飯香，搭配泰式沙拉，佐以黃甜椒海鮮醬汁，最後淋上辣椒油與香菜油，入口細緻優雅，明亮的酸度與甜辣風味更顯爽口。

泰國許多傳統茶點兼具身分象徵與美好含意，「鴨蛋芋泥方糕」則使用風味比雞蛋更為濃郁的鴨蛋，寓意著吉祥與步步高升。伊恩主廚的招牌甜點「泰式奶茶」，自開幕後便大受好評，同時能夠充分享受用餐儀式感，主廚將傳統泰式奶茶解構，取白巧克力、椰奶、雞蛋、煉乳與鮮奶油，加入泰國手標紅茶拌勻後作成泰奶冰杯，上桌時再由賓客手動倒入西谷米與泰式奶茶，此次決定再度回歸菜單，讓更多饕客享受邊吃、邊喝、邊玩的樂趣。

青魽／棕櫚糖／花生。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
青魽／棕櫚糖／花生。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
干貝／拉帕／糯米粉。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
干貝／拉帕／糯米粉。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
MMHG 湘樂餐飲集團創辦人兼主廚林泉 ( 左 )， 與泰國廚神伊恩 · 基第差。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
MMHG 湘樂餐飲集團創辦人兼主廚林泉 ( 左 )， 與泰國廚神伊恩 · 基第差。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
卡農扣／松露／菇。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
卡農扣／松露／菇。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
2020 年於台北晶華酒店 B2 開幕的「Coast」，獲「50 Best Discovery 」殊榮。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
2020 年於台北晶華酒店 B2 開幕的「Coast」，獲「50 Best Discovery 」殊榮。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。

泰國 餐廳 海鮮

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