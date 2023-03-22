快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

Art Central 2023 串起香港在地年輕藝術 接軌全球

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
來自美國的Art of the World Gallery展出藝術家Fernando Botero大件四聯屏作品「街道」。記者孫曼／攝影
來自美國的Art of the World Gallery展出藝術家Fernando Botero大件四聯屏作品「街道」。記者孫曼／攝影

香港巴塞爾藝術展同期於2023年3月22日起至25日止、同樣於香港會議展覽中心舉行的第八屆 Art Central藝術展，規模雖然較小、但也較為聚焦，今年雲集香港、亞洲及世界各地72間藝廊，分佈在主展區、特選展位及個人展覽三大展區，不容錯過。展場入口穿越由亞洲協會香港中心呈獻的影像藝術項目「橘子星河」，為10位香港藝術家的多媒體作品，猶如一座集體打造的藝術隧道。

展間內四處設置由香港獨立策展人萬豐（Chris Wan）擔任策展顧問、為大會打造由四個大型雕塑及裝置項目大型裝置組成的 「奇景中飄移」，透過轉瞬即逝的感官體驗，重新審視藝術流動及難以捉摸的特質。其中，由大邱藝廊021gallery帶來藝術家朴善基專為Art Central打造的大型裝置「聚合 - 空間2023」是個懸浮的迷宮，看似為懸浮空中的黑色焦炭組成的三維空間，縝密而精準的幾何透視中竟能隱藏一條可以親身走進探索的「密道」。 來自南非藝術家Bev Butkow抽象軟雕塑「反思的連接」為一組四件形態各異的大型織物，懸吊如同剛從海中拖起的巨大漁網。

焦點展出包括來自紐約的MARC STRAUS帶來Anne Samat的織品藝術，Antonio Santin的超現實主義油畫等。代理拉丁美洲藝術大師的休斯頓Art of the World藝廊，吸睛焦點為哥倫比亞藝術家Fernando Botero的超大尺幅作品《街道》，西班牙藝術家Cristobal Toral讓人想起瑪格麗特的超現實主義新詮、以及深受歐美藏家喜愛的林飛龍（Wilfredo Lam）與Amador Montes等。來自約翰内斯堡的Guns & Rain除了帶來Bev Butkow特別創作的沉浸式裝置藝術，還有混合媒體藝術家Tuli Mekondjo個展。

同場展出的香港年輕藝廊Square Street Gallery呈現香港藝術家周睿宏、黃慧瑩、Emily Kueis等。 李安姿當代空間則精選華人藝術家作品，包括陳育強、呂山川、張子軒、吳松、蔡贇驊、鄺萬春、阮家儀的作品。

藝術家霍雲今年特別為Art Central創作「奇景中飄移」四個大型雕塑及裝置項目的其中一件；圖片版權屬於藝術家本人與香港畫廊a|n。圖／Art Central提供
藝術家霍雲今年特別為Art Central創作「奇景中飄移」四個大型雕塑及裝置項目的其中一件；圖片版權屬於藝術家本人與香港畫廊a|n。圖／Art Central提供
以在創造三維幻覺的懸浮裝置而聞名的韓國藝術家朴善基專為Art Central打造的大型裝置「聚合 - 空間2023」。記者孫曼／攝影
以在創造三維幻覺的懸浮裝置而聞名的韓國藝術家朴善基專為Art Central打造的大型裝置「聚合 - 空間2023」。記者孫曼／攝影
編織藝術家Anne Samat作品《Mother weave through eternity 1》；圖片版權屬於藝術家本人與紐約藝廊MARC STRAUS。圖／Art Central提供
編織藝術家Anne Samat作品《Mother weave through eternity 1》；圖片版權屬於藝術家本人與紐約藝廊MARC STRAUS。圖／Art Central提供
Art Central合作伙伴大華銀行委託藝術家楊國芬創作的大型藝術裝置《銅溯山水》。記者孫曼／攝影
Art Central合作伙伴大華銀行委託藝術家楊國芬創作的大型藝術裝置《銅溯山水》。記者孫曼／攝影
十位香港藝術家集體創作的的影像藝術「橘子星河」中，劉衛將個人和歷史檔案、電影圖像、流行文化和新興數字媒體融入其詼諧、跨學科的作品。 藝術家穿上動態捕捉衣服，利用深偽技術和電腦生成的圖像，在當今日新月異的世界中， 探索暫時性這個概念；圖片版權屬於藝術家本人。圖／Art Central提供
十位香港藝術家集體創作的的影像藝術「橘子星河」中，劉衛將個人和歷史檔案、電影圖像、流行文化和新興數字媒體融入其詼諧、跨學科的作品。 藝術家穿上動態捕捉衣服，利用深偽技術和電腦生成的圖像，在當今日新月異的世界中， 探索暫時性這個概念；圖片版權屬於藝術家本人。圖／Art Central提供
香港藝廊Square Street Gallery呈獻藝術家Ticko Liu 2022作品《關於大貓的夢境、日常和來歷》；圖片版權屬於藝術家本人與香港藝廊Square Street Gallery。圖／Art Central提供
香港藝廊Square Street Gallery呈獻藝術家Ticko Liu 2022作品《關於大貓的夢境、日常和來歷》；圖片版權屬於藝術家本人與香港藝廊Square Street Gallery。圖／Art Central提供
南非藝術家Bev Butkow的抽象軟雕塑。記者孫曼／攝影
南非藝術家Bev Butkow的抽象軟雕塑。記者孫曼／攝影
南非藝術家Bev Butkow2023年作品「reflective connections (iteration 1)」是為約翰尼斯堡大學創作的場域特定藝術；圖片版權屬於藝術家本人與南非約翰內斯堡畫廊Guns & Rain。圖／Art Central提供
南非藝術家Bev Butkow2023年作品「reflective connections (iteration 1)」是為約翰尼斯堡大學創作的場域特定藝術；圖片版權屬於藝術家本人與南非約翰內斯堡畫廊Guns & Rain。圖／Art Central提供
十位香港藝術家集體創作的的影像藝術「橘子星河」中，黃慧心利用自然和日常生活中的遭遇來闡明當代生活中的微小經歷。她的作品在寧靜與色彩、俏皮與憂鬱之間變化，突出人們的經歷的 光譜，在短暫中找到永恆；圖片版權屬於藝術家本人。圖／Art Central提供
十位香港藝術家集體創作的的影像藝術「橘子星河」中，黃慧心利用自然和日常生活中的遭遇來闡明當代生活中的微小經歷。她的作品在寧靜與色彩、俏皮與憂鬱之間變化，突出人們的經歷的 光譜，在短暫中找到永恆；圖片版權屬於藝術家本人。圖／Art Central提供
約翰内斯堡的Guns & Rain今年帶來藝術家Tuli Mekondjo的個展，此為2021年複合媒材作品《Omoshi dalelo twa dja - It is from the womb we emerged》；圖片版權屬於藝術家本人與Guns & Rain。圖／Art Central提供
約翰内斯堡的Guns & Rain今年帶來藝術家Tuli Mekondjo的個展，此為2021年複合媒材作品《Omoshi dalelo twa dja - It is from the womb we emerged》；圖片版權屬於藝術家本人與Guns & Rain。圖／Art Central提供
香港本地的李安姿當代空間展出阮家儀作品《The Dreamer II》，以光影捕捉香港；圖片版權屬於藝術家本人與李安姿當代空間。圖／Art Central提供
香港本地的李安姿當代空間展出阮家儀作品《The Dreamer II》，以光影捕捉香港；圖片版權屬於藝術家本人與李安姿當代空間。圖／Art Central提供
以創造三維幻覺的懸浮裝置而聞名的朴善基（Bahk Seon Ghi）今年特為Art Central打造大型裝置「聚合 - 空間2023」。圖片版權屬於藝術家本人與大邱藝廊021gallery。圖／Art Central提供
以創造三維幻覺的懸浮裝置而聞名的朴善基（Bahk Seon Ghi）今年特為Art Central打造大型裝置「聚合 - 空間2023」。圖片版權屬於藝術家本人與大邱藝廊021gallery。圖／Art Central提供
成都藝廊K Gallery呈獻知名當代藝術家方力鈞2023作品《2023》；圖片版權屬於藝術家本人與 K Gallery。圖／Art Central提供
成都藝廊K Gallery呈獻知名當代藝術家方力鈞2023作品《2023》；圖片版權屬於藝術家本人與 K Gallery。圖／Art Central提供
來自約翰尼斯堡的藝術家Bev Butkow今年特別為Art Central創作「奇景中飄移」四個大型雕塑及裝置項目的其中一件；圖片版權屬於藝術家本人與南非約翰內斯堡畫廊Guns & Rain。圖／Art Central提供
來自約翰尼斯堡的藝術家Bev Butkow今年特別為Art Central創作「奇景中飄移」四個大型雕塑及裝置項目的其中一件；圖片版權屬於藝術家本人與南非約翰內斯堡畫廊Guns & Rain。圖／Art Central提供

藝術家 香港 奇景

延伸閱讀

ART BASEL HONG KONG 2023：後疫情時代的亞洲藝術中心

廣深港高鐵 下月增62跨境列車

小黃車內不雅影片瘋傳！司機手速震驚網友：那麼急？

前夫女友爆懷孕 楊冪帶「一車玩具」奔香港疑爭撫養權

相關新聞

補班日一日限定！全家便利商店「Let’s Café特濃美式咖啡」6杯6折

本周六（3月25日）補班日，全家便利商店推出限時優惠替上班族補充元氣，首推全盈+PAY限定優惠，3月24日至3月26日使...

獲50 Best Discovery肯定 當代海岸料理Coast推新菜單

由 MMHG 湘樂餐飲集團創辦人兼主廚林泉 ( Richie Lin ) 與泰國廚神伊恩 · 基第差 ( Ian Kit...

Art Central 2023 串起香港在地年輕藝術 接軌全球

與香港巴塞爾藝術展同期於2023年3月22日起至25日止、同樣於香港會議展覽中心舉行的第八屆 Art Central藝術...

成軍不到一年就奪冠！TUDOR職業自行車隊譜寫歷史新頁

成軍不到一年就繳出好成績單？看似奇蹟的運動賽事，總有鼓舞人心的一面，一如去年成軍的TUDOR帝舵職業自行車隊（The T...

無處不在的JWA是信仰縮寫 UNIQLO新聯名款呈現如「霍格華茲」學院風

UNIQLO定時發表人氣聯名JW ANDERSON春夏系列新裝，不同於過往，這一次設計師Jonathan Anderso...

栢麗廳打7折！政府發6千 晶華11間酒店聯手祭優惠

普發現金6,000元今(22日)開放民眾上網登記，晶華國際酒店集團旗下台北晶華、晶英以及捷絲旅等3個品牌、11間酒店也聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦