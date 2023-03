Art Central 2023 串起香港在地年輕藝術 接軌全球

與香港巴塞爾藝術展同期於2023年3月22日起至25日止、同樣於香港會議展覽中心舉行的第八屆 Art Central藝術展,規模雖然較小、但也較為聚焦,今年雲集香港、亞洲及世界各地72間藝廊,分佈在主展區、特選展位及個人展覽三大展區,不容錯過。展場入口穿越由亞洲協會香港中心呈獻的影像藝術項目「橘子星河」,為10位香港藝術家的多媒體作品,猶如一座集體打造的藝術隧道。

展間內四處設置由香港獨立策展人萬豐(Chris Wan)擔任策展顧問、為大會打造由四個大型雕塑及裝置項目大型裝置組成的 「奇景中飄移」,透過轉瞬即逝的感官體驗,重新審視藝術流動及難以捉摸的特質。其中,由大邱藝廊021gallery帶來藝術家朴善基專為Art Central打造的大型裝置「聚合 - 空間2023」是個懸浮的迷宮,看似為懸浮空中的黑色焦炭組成的三維空間,縝密而精準的幾何透視中竟能隱藏一條可以親身走進探索的「密道」。 來自南非藝術家Bev Butkow抽象軟雕塑「反思的連接」為一組四件形態各異的大型織物,懸吊如同剛從海中拖起的巨大漁網。

焦點展出包括來自紐約的MARC STRAUS帶來Anne Samat的織品藝術,Antonio Santin的超現實主義油畫等。代理拉丁美洲藝術大師的休斯頓Art of the World藝廊,吸睛焦點為哥倫比亞藝術家Fernando Botero的超大尺幅作品《街道》,西班牙藝術家Cristobal Toral讓人想起瑪格麗特的超現實主義新詮、以及深受歐美藏家喜愛的林飛龍(Wilfredo Lam)與Amador Montes等。來自約翰内斯堡的Guns & Rain除了帶來Bev Butkow特別創作的沉浸式裝置藝術,還有混合媒體藝術家Tuli Mekondjo個展。