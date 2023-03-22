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成軍不到一年就奪冠！TUDOR職業自行車隊譜寫歷史新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
成軍不到一年的TUDOR帝舵職業自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team），甫在第104屆米蘭－都靈自行車賽寫下佳績，也改下了大會與品牌的歷史新頁。圖／TUDOR提供
成軍不到一年的TUDOR帝舵職業自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team），甫在第104屆米蘭－都靈自行車賽寫下佳績，也改下了大會與品牌的歷史新頁。圖／TUDOR提供

成軍不到一年就繳出好成績單？看似奇蹟的運動賽事，總有鼓舞人心的一面，一如去年成軍的TUDOR帝舵職業自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team），甫在第104屆米蘭－都靈自行車賽寫下佳績，由荷蘭車手Arvid de Kleijn獲得冠軍，寫下TUDOR的品牌新頁。

去年4月底甫成軍的TUDOR帝舵職業自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team），不僅有瑞士好手Fabian Cancellara督軍，紅、黑、白三色的車衣更格外搶眼。而Arvid de Kleijn不僅以時速48.194公里成功刷新米蘭－都靈自行車賽歷史最高平均速度，並拿下TUDOR的首場勝利，意義重大。頒獎結束後，Arvid de Kleijn表示：「我感覺棒極了。感謝團隊給予了最棒的支持。讓我在今早的比賽中充滿信心。當我被安排在一個很好的位置時，我就知道自己會贏，也盡己所能打敗了許多頂尖車手。這感覺好極了。」

事實上，TUDOR甚至專門為帝舵職業自行車隊的車手們打造一款Tudor Pro Cycling Team限定表款：黑色精鋼表殼的Black Bay Chrono計時碼表、直徑41毫米，並搭配白色時標與尼龍表帶，唯僅供車隊車手使用，未在市面販售。

而除了帝舵之外，包含RICHARD MILLE、百年靈（Breitling）等鐘表品牌同樣也支持自行車運動不遺餘力。例如RICHARD MILLE便有自己的品牌好友：Tadej Pogačar，身為阿聯酋車隊一員的他不僅贏得日前的巴黎－尼斯自行車賽（Paris-Nice cycling race），手上配戴的高輕量化RICHARD MILLE表款同樣吸睛。年僅25歲的Tadej Pogačar已是2021、2020的兩屆環法冠軍，2021年也曾代表斯洛維尼亞隊參加2020年的東京奧運並在男子公路賽中獲得銅牌。以他年輕、傑出的傲人成就，搭配手上的RICHARD MILLE表款，當之無愧。

百年靈（Breitling）則是在今年年初時宣布贊助義大利自行車服裝品牌Q36.5的職業自行車隊（Q36.5 Pro Cycling Team），並矢志於2026年參加UCI世界巡迴賽。自2018年來，品牌已經透過參加「Old Mutual Wealth Double Century」公路自行車耐力賽展現與自行車運動的連結，同時也為南非的Qhubeka組織募資，該組織提供自行車予偏鄉，幫助當地改變生活、更好的工作機會與帶來醫療服務。

百年靈與之合作的Q36.5職業自行車隊則共有24名新募車手、來自13個不同國家，同時他們手上多配戴了百年靈Professional系列的Endurance Pro表款，由於表款使用超輕量化的Breitlight®表殼，其質材較鈦金屬輕3.3倍，也比精鋼輕5.8倍，並具備防磁、耐熱、抗過敏、高抗刮、抗拉伸變形與抗腐蝕，對於追求輕盈的職業自行車手，堪稱兼具風格、輕盈的雙重之選。同時表款再使用經瑞士官方天文台（COSC）認證的百年靈82型SuperQuartz™計時碼表機芯，並有藍色、綠色、橘色、白色、紅色多種橡膠表帶組合，訂價皆為10萬4,000元。

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車手Kelemen Petr配戴了Tudor Pro Cycling Team限定表款，全黑色的設計、41毫米黑色精鋼表殼，僅供車手配戴、並未公開販售。圖 / 翻攝自 IG @ tudorprocycling
車手Kelemen Petr配戴了Tudor Pro Cycling Team限定表款，全黑色的設計、41毫米黑色精鋼表殼，僅供車手配戴、並未公開販售。圖 / 翻攝自 IG @ tudorprocycling
Endurace Pro腕表，Breitlight®表殼、經瑞士官方天文台（COSC）認證的百年靈82型SuperQuartz™計時碼表機芯，10萬4,000元。圖／Breitling提供
Endurace Pro腕表，Breitlight®表殼、經瑞士官方天文台（COSC）認證的百年靈82型SuperQuartz™計時碼表機芯，10萬4,000元。圖／Breitling提供
Endurance Pro腕表IRONMAN® 70.3 2022年世錦賽限量版，官方網站限定販售，11萬1,000元。圖／Breitling提供
Endurance Pro腕表IRONMAN® 70.3 2022年世錦賽限量版，官方網站限定販售，11萬1,000元。圖／Breitling提供
TUDOR的Black Bay Chrono計時碼表，具有黑、白兩色面盤，並搭配瑞士天文台認證機芯、品牌經典的雪花式指針，是到貨即火速銷售的熱門表款。圖／TUDOR提供
TUDOR的Black Bay Chrono計時碼表，具有黑、白兩色面盤，並搭配瑞士天文台認證機芯、品牌經典的雪花式指針，是到貨即火速銷售的熱門表款。圖／TUDOR提供
百年靈（Breitling）在2023年一月時曾則宣布贊助義大利自行車服裝品牌Q36.5的職業自行車隊（Q36.5 Pro Cycling Team），並矢志於2026年參加UCI世界巡迴賽。圖 / 翻攝自Breitling官方網站
百年靈（Breitling）在2023年一月時曾則宣布贊助義大利自行車服裝品牌Q36.5的職業自行車隊（Q36.5 Pro Cycling Team），並矢志於2026年參加UCI世界巡迴賽。圖 / 翻攝自Breitling官方網站
站上頒獎台的Arvid de Kleijn，雖然左手軸處仍有傷勢包紮，但手上的TUDOR表、獎盃與鮮花，無疑就是敢鬥精神的美麗桂冠。圖／TUDOR提供
站上頒獎台的Arvid de Kleijn，雖然左手軸處仍有傷勢包紮，但手上的TUDOR表、獎盃與鮮花，無疑就是敢鬥精神的美麗桂冠。圖／TUDOR提供
在巴黎－尼斯自行車賽（Paris-Nice cycling race）衝過終點線時的Tadej Pogačar，除了以強大實力遠遠海放對手，壓線時的彎腰揮手姿態，更展現無敵自信。圖／翻攝自 IG ＠ tadejpogačar
在巴黎－尼斯自行車賽（Paris-Nice cycling race）衝過終點線時的Tadej Pogačar，除了以強大實力遠遠海放對手，壓線時的彎腰揮手姿態，更展現無敵自信。圖／翻攝自 IG ＠ tadejpogačar
Tadej Pogačar日前除了贏得巴黎－尼斯自行車賽（Paris-Nice cycling race），手上配戴的RICHARD MILLE表款同樣吸睛。圖／翻攝自 IG @ richardmille（合成圖）
Tadej Pogačar日前除了贏得巴黎－尼斯自行車賽（Paris-Nice cycling race），手上配戴的RICHARD MILLE表款同樣吸睛。圖／翻攝自 IG @ richardmille（合成圖）

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