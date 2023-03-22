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無處不在的JWA是信仰縮寫 UNIQLO新聯名款呈現如「霍格華茲」學院風

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO and JW ANDERSON系列自網球、板球和英式橄欖球中擷取靈感，並加入學院風特色，部分成品就有如時髦版本的哈利波特「霍格華茲學院」制服。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列自網球、板球和英式橄欖球中擷取靈感，並加入學院風特色，部分成品就有如時髦版本的哈利波特「霍格華茲學院」制服。圖／UNIQLO提供

UNIQLO定時發表人氣聯名JW ANDERSON春夏系列新裝，不同於過往，這一次設計師Jonathan Anderson大量的使用自己同名品牌的「JWA」Logo貫穿全系列，同時細節處理再進化。像是男裝的拼色寬版襯衫、有著假兩件式的襪子，或是融入學院風的女裝背心，都能讓消費者很有感，並願意入手又實穿的單品。

Jonathan Anderson以同名時裝品牌JW ANDERSON和UNIQLO合作，今年邁入第六年，仍舊能夠再有新變化，使人眼睛為之一亮。像是這季，在訪問中層透露不愛運動的Jonathan Anderson卻自網球、板球和英式橄欖球中擷取靈感，並加入了他鍾愛學院風特色，部分成品就有如時髦版本的哈利波特「霍格華茲學院」制服。其中詢問度最高的就是女裝開襟針織外套，採用了棉麻混嫘縈的面料製成，輕薄又不悶熱。同時這系列還首次推出了感動西裝外套，一樣使用了輕量快乾的素材製作，並以帶有「JWA」Logo的鈕扣當作畫龍點睛的細節處理。不僅僅如此，Jonathan Anderson還利用大面積色塊拼接，呈現男裝的襯衫、女裝Polo洋裝和配件，都是UNIQLO較少見的設計。全系列提供約26款，僅有4款會在全台門市販售，其餘則在品牌的指定據點上架，訂價390元起，預計3月24日開賣。

H&M與荷蘭3D藝術家Eva Cremers合作，以數位化美學為設計靈感，融入千鿋和90年代的復古風，創造了一系列繽紛又帶有可愛圖案的童裝。圖／H&M提供
H&M與荷蘭3D藝術家Eva Cremers合作，以數位化美學為設計靈感，融入千鿋和90年代的復古風，創造了一系列繽紛又帶有可愛圖案的童裝。圖／H&M提供

大人想穿的好看，也別忘了小孩也想好好打扮，H&M就與荷蘭3D藝術家Eva Cremers合作，以數位化美學為設計靈感，融入千鿋和90年代的復古風，創造了一系列繽紛又帶有可愛圖案的童裝。這系列包括材質柔軟、剪裁寬鬆的T恤及色彩繽紛的連身裙及針織套裝等，全都易於搭配。此外，還提供了單肩包、鑰匙圈、手鐲和時髦的卡車司機帽配件，讓小孩也能學著打造個人風格。

UNIQLO定時發表聯名JW ANDERSON春夏系列新裝，不同過往，設計師Jonathan Anderson大量的使用自己同名品牌的「JWA」Logo貫穿全系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO定時發表聯名JW ANDERSON春夏系列新裝，不同過往，設計師Jonathan Anderson大量的使用自己同名品牌的「JWA」Logo貫穿全系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列感動西裝外套，2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列感動西裝外套，2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝拼色寬版襯衫，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝拼色寬版襯衫，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝學院風長版背心，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝學院風長版背心，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝條紋POLO洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝條紋POLO洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝寬版條紋襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝寬版條紋襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

H&M與Eva Cremers合作系列童裝圖案運動外套，699元。圖／H&M提供
H&M與Eva Cremers合作系列童裝圖案運動外套，699元。圖／H&M提供

H&M與Eva Cremers合作系列童裝公主袖洋裝，699元。圖／H&M提供
H&M與Eva Cremers合作系列童裝公主袖洋裝，699元。圖／H&M提供

品牌 UNIQLO H&M 哈利波特

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