無處不在的JWA是信仰縮寫 UNIQLO新聯名款呈現如「霍格華茲」學院風

UNIQLO定時發表人氣聯名JW ANDERSON春夏系列新裝，不同於過往，這一次設計師Jonathan Anderson大量的使用自己同名品牌的「JWA」Logo貫穿全系列，同時細節處理再進化。像是男裝的拼色寬版襯衫、有著假兩件式的襪子，或是融入學院風的女裝背心，都能讓消費者很有感，並願意入手又實穿的單品。

Jonathan Anderson以同名時裝品牌JW ANDERSON和UNIQLO合作，今年邁入第六年，仍舊能夠再有新變化，使人眼睛為之一亮。像是這季，在訪問中層透露不愛運動的Jonathan Anderson卻自網球、板球和英式橄欖球中擷取靈感，並加入了他鍾愛學院風特色，部分成品就有如時髦版本的哈利波特「霍格華茲學院」制服。其中詢問度最高的就是女裝開襟針織外套，採用了棉麻混嫘縈的面料製成，輕薄又不悶熱。同時這系列還首次推出了感動西裝外套，一樣使用了輕量快乾的素材製作，並以帶有「JWA」Logo的鈕扣當作畫龍點睛的細節處理。不僅僅如此，Jonathan Anderson還利用大面積色塊拼接，呈現男裝的襯衫、女裝Polo洋裝和配件，都是UNIQLO較少見的設計。全系列提供約26款，僅有4款會在全台門市販售，其餘則在品牌的指定據點上架，訂價390元起，預計3月24日開賣。

H&M與荷蘭3D藝術家Eva Cremers合作，以數位化美學為設計靈感，融入千鿋和90年代的復古風，創造了一系列繽紛又帶有可愛圖案的童裝。圖／H&M提供

大人想穿的好看，也別忘了小孩也想好好打扮，H&M就與荷蘭3D藝術家Eva Cremers合作，以數位化美學為設計靈感，融入千鿋和90年代的復古風，創造了一系列繽紛又帶有可愛圖案的童裝。這系列包括材質柔軟、剪裁寬鬆的T恤及色彩繽紛的連身裙及針織套裝等，全都易於搭配。此外，還提供了單肩包、鑰匙圈、手鐲和時髦的卡車司機帽配件，讓小孩也能學著打造個人風格。

UNIQLO定時發表聯名JW ANDERSON春夏系列新裝，不同過往，設計師Jonathan Anderson大量的使用自己同名品牌的「JWA」Logo貫穿全系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列感動西裝外套，2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝拼色寬版襯衫，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝學院風長版背心，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝條紋POLO洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝寬版條紋襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

H&M與Eva Cremers合作系列童裝圖案運動外套，699元。圖／H&M提供