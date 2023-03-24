格蘭利威頂級台味奢宴 Ultimate Flavor

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單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威，首創在麗晶精品打造快閃精品店舉辦《奢創桶藝 利威舍宴》奢華品酩會，以最奢台菜阿舍菜搭配品牌奢創高年份系列威士忌，將品酩體驗推向無與倫比的頂奢極致境界

圖／保樂力加 提供

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）不僅打破傳統首創經典花果香，奠定蘇格蘭斯佩賽區威士忌標竿風範，近幾年它不停探究風味顛覆感官想像、用台灣味屢創品酩新體驗，近年度更是再創新猷，進駐台北晶華酒店的麗晶精品街打造品牌首座快閃精品店，並舉辦《奢創桶藝 利威舍宴》奢華品酩會，帶來全新高度、精彩連連的奢華盛宴。

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跨界交鋒呈獻台味頂尖奢宴

台灣味一直是近年來格蘭利威著重的核心風味，用最創新理念與頂尖技法，將格蘭利威的奢華酒液與大家熟悉的台菜風味創出新風貌，打造一次又一次精彩無比的風味旅程。而這樣的「台味覺醒」精神在這次《奢創桶藝 利威舍宴》品酩會更是大放異彩，以格蘭利威最頂級的奢創高年份系列酒款為核心，將台菜中手藝最精緻繁複、刀工細膩、且傳統上只有富貴人家才有幸享用的私藏手藝 – 阿舍菜提升至更創意獨具的利威舍宴。透過頂奢食材與細膩刀工，每一道餐酒珍饌都嘗出獨到的創意巧思與低調的極奢文化韻味，在品牌大使解析與奢華酒液的交融昇華下，成就了一場絕無僅有的頂奢品酩盛宴。

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在出菜以先就迎來視覺震撼，餐桌彷彿幻化為舞台，透過巨型桌面螢幕讓酒款的重要風味原素繽紛展演出來，震撼的聲光效果與與桌面金黃的威士忌酒液相互閃耀輝映，彷彿舌尖已品嚐到酒液的富饒風味。

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第一道菜是首席頭盤迎賓九品集，獨特的台灣窗玻紋意象乘載滿滿台灣風味，琳瑯滿目的九樣小點看似熟悉、但品嘗一口就能了解阿舍菜的細緻的手法，搭配著獨獻台灣的格蘭利威12年首席三桶的風味，在味蕾上交織出繽紛絢麗的火花。接著上桌的便是流傳百年的嫁妝菜 - 白玉鳳眼八頭鮑，使用層層堆疊的細緻工法卻依然清爽鮮甜，頂尖手藝與奢創高年份系列的18年三層用桶的細緻風味相得益彰。而光看就讓人食慾大增的五印酢醋蝦更是透過馥郁醬汁奢侈的澆淋在極富口感的大蝦上，讓海味的鮮甜更加凸顯桶藝繁複的利威18年的優雅細緻的尾韻，口齒留香。

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主菜則是格蘭利威邀請台菜廚神阿發師與其女兒共同開發出來的獨門菜色 - 鹹酥糖燻八寶雞，以阿舍宴經典的布袋雞為靈感，融入台式鹹酥概念新創而成。以繁複的頂級手藝將八寶食材完整封藏於剔除雞骨的小春雞內，完美展現精細刀工與套疊菜色的美學，每一口都是格蘭利威創新台灣味的完美展現。與之呼應的酒款是格蘭利威奢創高年份系列21年，這支高年份的奢華酒款以繁桶工藝打造出最頂奢的風味，不僅運用了廣受台人喜愛的西班牙Oloroso雪莉桶、法國頂級Troncais干邑桶，還有極珍稀的葡萄牙Colheita波特桶三種繁複過桶熟陳。讓極奢利威酒液與頂尖創新台味匯聚舌尖大放異彩，成就了史詩般的璀璨鉅作。

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最後的甜點是芋泥蒙布朗及桂花蜜晶凍，則是以台式八寶芋泥概念出發，將大甲檳榔心芋頭以法式甜點蒙布朗型態呈現，完全顛覆了大眾對台式甜品的既定印象，更替《奢創桶藝 利威舍宴》品酩會的奢華跨界創新精神畫下完美句點。

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快閃精品店 - 奢創感官饗宴

格蘭利威快閃精品店中除了舉辦深度品飲的《奢創桶藝 利威舍宴》品酩會外，場外的「風味探索區」與「品鑑區」也同樣令人驚豔。步入「風味探索區」就會立刻沉浸在格蘭利威經典的斯佩賽標竿花果香元之中，不僅環繞著繽紛視覺，空氣中還伴隨畫面洋溢著風味香氛，為視覺與嗅覺感官帶來滿載的沉浸式體驗。大器的「奢創高年份系列」陳列牆除了展示珍貴的高年份酒款，更透過創意方式引導品聞迷你橡木桶香氣，找出奢創高年份系列的關鍵風味密碼，雅致又饒富趣味。另一邊更陳列了全球僅有台灣獨賣的格蘭利威「獨獻台灣系列」，奢華繽紛的裝飾與象徵「台味覺醒」的利威與台灣意象融合的主題LOGO 遙相呼應著。

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除了視覺與嗅覺的體驗，風味探索家們更能在品酩沙龍一般的「品鑑區」購買品嘗奢創高年份系列、獨獻台灣系列以及珍稀限量單桶威士忌酒款，現場只要加入官方Line更可在舒適精緻的沙龍區品嚐專為台灣打造的格蘭利威12年首席三桶，拍照打卡更即可體驗獨創限量的格蘭利威調酒膠囊，感受酒液在口中爆破的衝擊口感，讓全感官的格蘭利威創新體驗旅程以味蕾的驚喜做結。

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