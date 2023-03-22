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大明星臉當畫布！LV x 草間彌生無極限第二波來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕾雅瑟杜演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
蕾雅瑟杜演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本前衛藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）獨家合作的聯名系列第二波，商品將於2023年3月31日在全球各精品店登場，而品牌也釋出最新形象廣告《創造無極限》系列。繼首波形象廣告，以創新法詮釋草間彌生最具代表性的設計元素「圓點」之後，此次運用新的圖案包括南瓜、花朵、笑臉等，以蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、大賈斯汀（Justin Timberlake）、大阪直美、鄭好娟（舊譯為鄭浩妍）及周冬雨等品牌大使及摯友的臉當做畫布，表現出草間彌生充滿無窮表現力的快樂精神。

系列形象照片由著名攝影師史蒂芬梅塞爾（Steven Meisel）掌鏡，由彩妝大師帕特麥格拉斯（Pat McGrath）以充滿活力的妝容在這些明星的臉上運用繽紛色彩繪畫，配上豐富表情，表現出各自的時尚態度；與出現在路易威登代表的Capucines 和 Monogram手袋與配飾上的光芒四射的南瓜、五顏六色的臉孔、花朵、無盡的圓點和無盡的網相呼應，也讓人想到藝術家早年在紐約人體彩繪的行為藝術。

蕾雅瑟杜演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
蕾雅瑟杜演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟（舊譯為鄭浩妍）演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟（舊譯為鄭浩妍）演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟（舊譯為鄭浩妍）演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
鄭好娟（舊譯為鄭浩妍）演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
周冬雨演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
周冬雨演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
大賈斯汀演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
大賈斯汀演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
周冬雨演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供
周冬雨演繹Louis Vuitton x Yayoi Kusama : 「創造無極限」第二波形象廣告。圖／路易威登提供

草間彌生 廣告 藝術家

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