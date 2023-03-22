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ART BASEL HONG KONG 2023：後疫情時代的亞洲藝術中心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台灣藝廊TKG+展出蔡佳葳作品「石與胎」。記者孫曼／攝影
台灣藝廊TKG+展出蔡佳葳作品「石與胎」。記者孫曼／攝影

2023年度的巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）共有來自32個不同國家及地區合共177間藝廊參與，是2019年以來最具規模的一屆，雖然離全盛時期還有差距，但作為香港藝術月的重頭戲，已然為香港重振亞洲藝術中心地位的企圖打了一針強心劑。展覽將自2023年3月23日至3月25日假香港會議展覽中心舉辦，並於3月21日、22日舉辦預展。預展開展當日，已經解封口罩的香港湧入來自亞洲各地的媒體與貴賓，現場可聽見兩岸三地不同腔調的語言對話，人氣鼎盛。

大會新上任的CEO Noah Horowitz在記者會上表示，香港整體藝術氛圍的形塑，不僅是會展本身的盛大回歸，包括藝術單位與三大國際拍賣行近期在香港的投資建設；疫情期間亞洲各地興起的策展也證明了亞洲藝術市場的蓬勃。確實，參展香港藝廊厲蔚閣畫廊LGDR，就邀請調所代理的著名藝術家Beeple（Mike Winkelmann）來到會展現場，而他的作品「Beeple：人類一號」就正在鄰近的西九文化區M+視覺文化博物館會展出，M+更特地於預展前一天開放舉辦國際參觀日引導鑑賞。

多個大會特別策展本屆也一同回歸，包括大型裝置作品的「藝聚空間」、專門為主題式個展而設的「策展角落」、免費開放大眾參與的講座系列「與巴塞爾藝術展對話」、以及多媒體放映會「光映現場」。值得一提的是，今年會展持續履行推廣主辦城市以及亞洲藝術的承諾，有逾2/3的參展藝廊於亞洲區內設有展覽空間；台灣大型藝廊如耿畫廊、安卓藝術、尊彩藝術中心等，亦都有主題策展。

由第59屆威尼斯雙年展澳洲館策展人Alexie Glass-Kantor第六度擔任策劃的藝聚空間（Encounters），今年以14件大型裝置作品聚焦「此時．當下」（This present, moment）主題，為此特別策展在疫情後的回歸劃下註腳。由尊彩藝術中心呈現的台灣藝術家徐永旭作品《2019-37》亦為其中一件，厚重瓷土經藝術家身體形塑，捏塑為極為輕薄柔和的大型雕塑。而首次參與香港巴塞爾藝術展的藝術家Mella Jaarsma則為本屆藝聚空間帶來唯一的表演藝術《The Constructor》，請來建築工人用竹子圍繞自己的身體搭建一個棚架，探索藝術家本身就是建築的概念；展覽期間每天持續進行的表演每次會加入一個新的表演者。

台灣的耿畫廊今年以藝術家蘇笑柏、Sopheap Pich、彭薇與蘇孟鴻等四位藝術家作品作為主題策展「Beyond and Between」，並特地以「異鄉人」為題，展出常玉與朱沅芷兩位現代大師經典作品。耿畫廊的當代藝術品牌TKG+，則帶來李綾瑄、吳耿禎、蔡佳葳、邱承宏、鄺鎮禧等4位藝術家的繪畫與裝置作品，以緩慢並富有敘事性的私密空間對照公開流動的會場，呈現作品之於場域轉換的實驗。

安卓藝術本次呈獻藝術家傅饒（Rao Fu）個展「夜宴」，包括藝術家近期的繪畫、水彩與3件雕塑作品。旅居德國進20年的傅饒，此次帶來巨幅三聯油畫《夜宴》展現深受德國浪漫主義文學啟發的藝術風格。尊彩藝術中心的「跨世代的綻放-從二元近代華人到多維台灣當代藝術」大敘事，匯聚10位藝術家，自1920年代的前輩陳澄波、席德進等至2023年錄像藝術許家維，展現出各具代表性的作品。

（由左至右）余文樂與藝術家Beeple在其作品前合影。記者孫曼／攝影
（由左至右）余文樂與藝術家Beeple在其作品前合影。記者孫曼／攝影
台灣參展藝廊安卓藝術呈獻藝術家傅饒個展，此為油畫《夜宴II》與雕塑《山》。記者孫曼／攝影
台灣參展藝廊安卓藝術呈獻藝術家傅饒個展，此為油畫《夜宴II》與雕塑《山》。記者孫曼／攝影
（左一起至右）Art Basel今年度新上任的CEO Noah Horowitz、Art Basel香港展會總監Angelle Siyang-Le、「藝聚空間」策展人Alexie Glass-Kantor、以及Art Basel香港展會「光映現場」策展人李振華出席開幕記者會。記者孫曼／攝影
（左一起至右）Art Basel今年度新上任的CEO Noah Horowitz、Art Basel香港展會總監Angelle Siyang-Le、「藝聚空間」策展人Alexie Glass-Kantor、以及Art Basel香港展會「光映現場」策展人李振華出席開幕記者會。記者孫曼／攝影
台灣參展藝廊安卓藝術呈獻藝術家傅饒個展，此為作品《赴宴者》 與《午餐》 。記者孫曼／攝影
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台灣藝術家徐永旭作品「2019-37」於巴塞爾藝術展香港展會展出，為本屆策展「Encounters」系列大型現場雕塑之一。記者孫曼／攝影
台灣藝術家徐永旭作品「2019-37」於巴塞爾藝術展香港展會展出，為本屆策展「Encounters」系列大型現場雕塑之一。記者孫曼／攝影
香港藝術家楊沛鏗作品《屋簷下的擁抱先生們》，記者孫曼／攝影
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蒙古藝術家娜布其（Nabuqi）的作品《噴泉：夜晚花園》是一座被PVC防水布和絲綢包裹的古典雕塑。記者孫曼／攝影
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印度藝術家舒比吉拉奧作品「墨之河II」。記者孫曼／攝影
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韓國藝術家金泓錫作品「沈默的孤獨」。記者孫曼／攝影
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台灣參展藝廊安卓藝術呈獻藝術家傅饒個展，此為大尺幅作品 《海市蜃樓》。記者孫曼／攝影
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「藝聚空間」策展大型雕塑之一為藝術家Stanislava Pinchuk的作品「The Wine Dark Sea」，76座猶如墓碑的大理石碑上鐫刻著來自荷馬史詩奧德賽的詩句。記者孫曼／攝影
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加拿大藝術家David Altmejd大型雕塑作品《向量》。記者孫曼／攝影
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台灣參展藝廊安卓藝術呈獻藝術家傅饒個展，藝術家親自向觀眾解說最新的雕塑作品《蛹》。記者孫曼／攝影
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來自台灣的尊彩藝術中心，主題為「跨世代的綻放-從二元近代華人到多維台灣當代藝術」，匯聚臺灣十位藝術家，自1920年代至2023年，展現出各具代表性的作品。記者孫曼／攝影
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藝術家Cairos Aires作品「Like Tears In The Rain」將歐元紙幣撕碎堆疊成沙。記者孫曼／攝影
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香港藝術家林嵐的《推車派對》是一個回收拼布天篷，上面充滿了組成星宿的一個個小孔，地面放置了香港常見的工業運送手推車。記者孫曼／攝影
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越南藝術家傅丹（Danh Vo）作品「Untitled 2021」。記者孫曼／攝影
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藝術家Mella Jaarsma首次於巴塞爾藝術展香港展會現場表演2008年作品「The Constructor」。記者孫曼／攝影
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（右）藝術家Beeple向余文樂（左）介紹自己的新作。記者孫曼／攝影
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藝術家吳山專和英格斯拉瓦托斯朵蒂合作創作的「拱林」。記者孫曼／攝影
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曾創立同名服裝品牌的Martin Margiela改行從事雕塑多年，作品今年於香港巴塞爾藝術展的「策展角落」展出。記者孫曼／攝影
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伊朗藝術家Siah Armajani遺作「Tomb for Heidegger」為年度「藝聚空間」策展大型雕塑之一。記者孫曼／攝影
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台灣耿畫廊主題「Beyond and Between」聚焦四位藝術家：蘇笑柏、Sopheap Pich、彭薇與蘇孟鴻作品。記者孫曼／攝影
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