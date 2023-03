ART BASEL HONG KONG 2023：後疫情時代的亞洲藝術中心

2023年度的巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)共有來自32個不同國家及地區合共177間藝廊參與,是2019年以來最具規模的一屆,雖然離全盛時期還有差距,但作為香港藝術月的重頭戲,已然為香港重振亞洲藝術中心地位的企圖打了一針強心劑。展覽將自2023年3月23日至3月25日假香港會議展覽中心舉辦,並於3月21日、22日舉辦預展。預展開展當日,已經解封口罩的香港湧入來自亞洲各地的媒體與貴賓,現場可聽見兩岸三地不同腔調的語言對話,人氣鼎盛。

大會新上任的CEO Noah Horowitz在記者會上表示,香港整體藝術氛圍的形塑,不僅是會展本身的盛大回歸,包括藝術單位與三大國際拍賣行近期在香港的投資建設;疫情期間亞洲各地興起的策展也證明了亞洲藝術市場的蓬勃。確實,參展香港藝廊厲蔚閣畫廊LGDR,就邀請調所代理的著名藝術家Beeple(Mike Winkelmann)來到會展現場,而他的作品「Beeple:人類一號」就正在鄰近的西九文化區M+視覺文化博物館會展出,M+更特地於預展前一天開放舉辦國際參觀日引導鑑賞。

多個大會特別策展本屆也一同回歸,包括大型裝置作品的「藝聚空間」、專門為主題式個展而設的「策展角落」、免費開放大眾參與的講座系列「與巴塞爾藝術展對話」、以及多媒體放映會「光映現場」。值得一提的是,今年會展持續履行推廣主辦城市以及亞洲藝術的承諾,有逾2/3的參展藝廊於亞洲區內設有展覽空間;台灣大型藝廊如耿畫廊、安卓藝術、尊彩藝術中心等,亦都有主題策展。

由第59屆威尼斯雙年展澳洲館策展人Alexie Glass-Kantor第六度擔任策劃的藝聚空間(Encounters),今年以14件大型裝置作品聚焦「此時.當下」(This present, moment)主題,為此特別策展在疫情後的回歸劃下註腳。由尊彩藝術中心呈現的台灣藝術家徐永旭作品《2019-37》亦為其中一件,厚重瓷土經藝術家身體形塑,捏塑為極為輕薄柔和的大型雕塑。而首次參與香港巴塞爾藝術展的藝術家Mella Jaarsma則為本屆藝聚空間帶來唯一的表演藝術《The Constructor》,請來建築工人用竹子圍繞自己的身體搭建一個棚架,探索藝術家本身就是建築的概念;展覽期間每天持續進行的表演每次會加入一個新的表演者。

台灣的耿畫廊今年以藝術家蘇笑柏、Sopheap Pich、彭薇與蘇孟鴻等四位藝術家作品作為主題策展「Beyond and Between」,並特地以「異鄉人」為題,展出常玉與朱沅芷兩位現代大師經典作品。耿畫廊的當代藝術品牌TKG+,則帶來李綾瑄、吳耿禎、蔡佳葳、邱承宏、鄺鎮禧等4位藝術家的繪畫與裝置作品,以緩慢並富有敘事性的私密空間對照公開流動的會場,呈現作品之於場域轉換的實驗。