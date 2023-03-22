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NewJeans Dani變水果姐姐？英倫風上身時髦隨興全駕馭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Danielle由於擁有韓國與澳洲血統，五官時而散發出東方的清秀或歐美的明亮。圖 / 翻攝自 IG@daniellenewjeans（合成圖）
Danielle由於擁有韓國與澳洲血統，五官時而散發出東方的清秀或歐美的明亮。圖 / 翻攝自 IG@daniellenewjeans（合成圖）

被稱為「怪物新人」團的NewJeans近日話題不斷，其中團員Danielle除了年初成為Burberry代言人、力推全新The Frances Bag包款，近日Danielle再與韓國時尚雜誌Korea合作、拍攝數位時尚封面，展現高雅或隨興的多變魅力。

2005年出生的Danielle由於擁有韓國與澳洲血統，清秀的五官早在2011年6歲時便曾登上韓國兒童節目與綜藝節目，私下粉絲也曾多稱呼她為Dani。而近日Danielle除了月初曾前往日本參與Mynavi Tokyo Girls Collection演出，更為韓國時尚雜誌拍攝了多組時尚穿搭，將英倫的都會與高冷，巧妙詮釋。

165公分高的Dani原就擁有修長身形，只見她時而戴著寬版原帽、抽鬚短版圓領夾克與抽鬚邊的迷你裙，全身抱著香蕉、葡萄、草莓等水果，宛如變身英倫版「水果姐姐」，時尚、趣味無違和；而另一套造型中，Dani則將長髮綁起、身穿全黑造型，但外罩一件有戰馬騎士EKD的針織圖案、同時身上的黑色露腰連身裙也藏有Burberry的經典格紋，將精品氣息藏入細節，一如英國貴族般的低調優雅。

最值得留意的則還有Dani身上的兩款經典包款，一枚是迷你尺寸的TB水桶包，使用黑色皮革並搭配Burberry的TB金屬裝飾，訂價59,000元，小資也能輕鬆入手；另一款Lola包同樣有著品牌的TB金屬裝飾，但換上品牌的粗織軟呢格紋，一如NewJeans的Dani，可街頭隨興也可都會優雅、可甜可鹹。

165公分高的Danielle以全身的粗織軟呢格紋單品搭配了各式新鮮水果入鏡，宛如變身英倫版「水果姐姐」，時尚、趣味無違和。圖 / 翻攝自 IG@newjeans_official
165公分高的Danielle以全身的粗織軟呢格紋單品搭配了各式新鮮水果入鏡，宛如變身英倫版「水果姐姐」，時尚、趣味無違和。圖 / 翻攝自 IG@newjeans_official
Danielle除了年初成為Burberry代言人，近日Danielle再與韓國時尚雜誌Korea合作、拍攝數位時尚封面。圖 / 翻攝自 IG@newjeans_official
Danielle除了年初成為Burberry代言人，近日Danielle再與韓國時尚雜誌Korea合作、拍攝數位時尚封面。圖 / 翻攝自 IG@newjeans_official
NewJeans團員Danielle身上的粗織軟呢Lola包出自Burberry，並與身上的帽子、短裙與上衣，呈現無違和、隨興的英倫風格。圖 / 翻攝自 IG@voguekorea、Burberry官方網站（合成圖）
NewJeans團員Danielle身上的粗織軟呢Lola包出自Burberry，並與身上的帽子、短裙與上衣，呈現無違和、隨興的英倫風格。圖 / 翻攝自 IG@voguekorea、Burberry官方網站（合成圖）
迷你尺寸的TB水桶包，使用黑色皮革並搭配Burberry的TB金屬裝飾，訂價59,000元，小資也能輕鬆入手。圖 / 翻攝自 IG@voguekorea、Burberry官方網站（合成圖）
迷你尺寸的TB水桶包，使用黑色皮革並搭配Burberry的TB金屬裝飾，訂價59,000元，小資也能輕鬆入手。圖 / 翻攝自 IG@voguekorea、Burberry官方網站（合成圖）

Burberry 品牌

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