NewJeans Dani變水果姐姐？英倫風上身時髦隨興全駕馭

被稱為「怪物新人」團的NewJeans近日話題不斷，其中團員Danielle除了年初成為Burberry代言人、力推全新The Frances Bag包款，近日Danielle再與韓國時尚雜誌Korea合作、拍攝數位時尚封面，展現高雅或隨興的多變魅力。

2005年出生的Danielle由於擁有韓國與澳洲血統，清秀的五官早在2011年6歲時便曾登上韓國兒童節目與綜藝節目，私下粉絲也曾多稱呼她為Dani。而近日Danielle除了月初曾前往日本參與Mynavi Tokyo Girls Collection演出，更為韓國時尚雜誌拍攝了多組時尚穿搭，將英倫的都會與高冷，巧妙詮釋。

165公分高的Dani原就擁有修長身形，只見她時而戴著寬版原帽、抽鬚短版圓領夾克與抽鬚邊的迷你裙，全身抱著香蕉、葡萄、草莓等水果，宛如變身英倫版「水果姐姐」，時尚、趣味無違和；而另一套造型中，Dani則將長髮綁起、身穿全黑造型，但外罩一件有戰馬騎士EKD的針織圖案、同時身上的黑色露腰連身裙也藏有Burberry的經典格紋，將精品氣息藏入細節，一如英國貴族般的低調優雅。