最新「漢堡王優惠券」現省1999！「海老堡」也回來了

自3月28日起，「漢堡王」推出全新「江湖救急優惠券」，提供4款人氣商品買1送1優惠，還有8款銅板點心、8款個人超省餐，以及雙人激省餐等共計27款優惠，全套現省1,999元。同時漢堡王也宣佈，「Q彈海老堡」、「雙層Q彈海老堡」將於3月24日長期回歸市場，並推出套餐1套折10元、2套折20元、3套折30元的優惠方案。

漢堡王本次推出的「江湖救急優惠券」，適用於3月28日至5月31日，包括有「買1送1」、「銅板點心」、「個人超省餐」、「雙人激省餐」、「店長超推薦」等5大分類。其中中杯激浪、4塊雞塊、辣薯球（中）、脆洋蔥牛肉堡等4款產品，均可享買1送1優惠，最高現省89元。「銅板點心」則提供辣薯球、蘋果派、小華堡、經典脆雞堡等8種選擇，特價35～89元不等。

優惠券並提供8款「個人超省餐」，原價159～270元，特價99～139元。至於「雙人激省餐」也有4種優惠，原價310～380元，特價168～249元。至於「店長最推薦」，則包含有「勁濃起士薯」、「小華堡雙套餐」、「黑醬安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡雙套餐」，售價各為35、168、249元。