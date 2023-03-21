舒淇穿高衩露腰洋裝現身 氣場全開成最性感美人魚

終於等到了！舒淇在3月初正式成為紐約時裝品牌MICHAEL KORS全球代言人。但一直遲遲不見她出席活動，直到今天，舒淇身穿白色連身洋裝現身在三亞，氣場全開，美到讓人不敢相信，網友更說「維納斯不就如此了」、「最性感美人魚」。

只有舒淇能超越舒淇，在今日她首次以時裝品牌MICHAEL KORS全球代言人的身份公開亮相，就沒讓粉絲們失望。舒淇不是像林志玲、徐若瑄那樣的標準美女，然而無論是一顰一笑，還是一個眼神，總會讓人難忘其獨特氣質與美麗，所以網友看了她拍的時裝大片，曾說「我總是會被她的笑容打動」。舒淇注定是要吃電影這一行飯的，身為演員的她總是能在不同場合、不同身份，收放最適當的情緒，有時像是只慵懶的貓，而在三亞的此刻，就是粉絲說的「最性感美人魚」，使全網都為這美照而驚嘆。

MICHAEL KORS全球代言人舒淇，身穿品牌服飾，現身公開活動，氣場全開，美到讓人不敢相信。圖／摘自微博

舒淇今日（3/21）參與了品牌於中國三亞舉辦的Michael Kors Jet Set活動，狀態與顏值都在顛峰。她以Michael Kors Collection春夏系列白色斜肩連身裝造型現身，這與女團TWICE成員多賢先前出席品牌在紐約大秀時的款式相同，但不一樣的是秀上款為黑色。為了首次以代言人身份亮相，MICHAEL KORS替舒淇改成白色之外，並且利用同色亮片鋪滿，因此閃耀效果十足，加上裙擺的收攏剪裁，乍看之下真的就像是東方維納斯的化身。

MICHAEL KORS全球代言人舒淇，身穿品牌服飾，現身公開活動，氣場全開，美到讓人不敢相信。圖／摘自微博

MICHAEL KORS全球代言人舒淇，身穿品牌服飾，現身公開活動，氣場全開，美到讓人不敢相信。圖／摘自微博

MICHAEL KORS全球代言人舒淇，身穿品牌服飾，現身公開活動，氣場全開，美到讓人不敢相信。圖／摘自微博

MICHAEL KORS全球代言人舒淇，身穿品牌服飾，現身公開活動，氣場全開，美到讓人不敢相信。圖／摘自微博