疫後解封人氣買氣熱絡 備戰母親節百貨春季新櫃上陣

解封效益讓百貨第一季來客、買氣恢復熱絡，隨著上半年業績標竿母親節檔期隨後將至，百貨改裝新櫃也紛紛展開，讓消費者更多新選擇、購物體驗有新意，同時也為上半年重頭戲暖身。

經過三年疫情的反覆，今年逐步走向全面解封，民眾的好心情也反應在出門購物頻率與消費上，SOGO指出，今年第一季各店平均來客成長2成，忠孝館來客則增加3成、業績有15%成長，消費氣勢是一直往上升的狀態。當中反彈力道最明顯首推餐廳美食，其次為美妝、旅遊戶外商品與上班族服飾等。

Global Mall春季改裝引進近50個新櫃，看準後疫情民眾更注重數位科技創新、互動式場景體驗、個人化生活風格以及健康、特色化餐飲四大趨勢，新櫃包括SAMSUNG、全國電子、ONE BOY、大師兄銷魂麵舖、丸龜製麵、蔬坊、我家牛排等，其中又以新北中和、板橋車站改裝幅度最高。

Global Mall新北中和春季改裝共計達22個櫃位，包括即將於3月底至4月初陸續開幕的「SAMSUNG」、「SEIKO」、「G-SHOCK」及數位媒體周邊商品品牌「Nugens」，搭配既有櫃位「JINS」、「SAMSONITE BAG STORE」同步進行改裝，整區改裝後將打造為數位互動式場景專區，一站提供消費者體驗。

B2樓層引進多家生活旗艦店或家電新型態店，包括韓國知名網路電商「Blank」新北百貨首店，集結多項韓國熱門品牌，主打韓系風居家生活、香氛用品，同時也引進具繽紛鮮明風格、招牌笑臉小花的韓國潮流品牌「Wiggle Wiggle」從熱賣的矽膠鞋扣到環保杯、手機殼等，不用等代購，直接實體購買。接下來4月還有「全國電子」新型態店、「HOLA」改裝擴大為超過200坪之旗艦店陸續登場。

Global Mall板橋車站改裝引進10個新櫃，B1樓層已開幕的包括「蔬坊」旗艦店，清新店裝風格搭配每日超過15款新鮮沙拉，還有多家新北獨家店，近期引發話題的彩色冰粉「四川冰粉」、新竹人氣古早美味「春上布丁蛋糕」、「咚雞咚雞韓式炸雞」主打韓式外帶炸雞、韓式定食烤

肉飯、便當，緊接著3月底還將有「大師兄銷魂麵舖」也將於板橋車站B1登場。

遠百信義A13持續引進話題新櫃，繼日本潮流品牌「NEIGHBORHOOD」台灣首店登場後，吸引許多男性潮牌鐵粉搶購，3月底接著引進全新打造的「bossini.X」，4月則有台灣首櫃「Hot Toys」。板橋大遠百3、4樓進行十年來最大規模封樓改裝，3樓引進設計師品牌「黃淑琦」、「Dleet」、「AX」，4樓聚焦年輕客群，像是「niko and…」，還有新北獨家櫃「studio CLIP」，既有櫃也以全新櫃位形象亮相。