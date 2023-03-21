快訊

喝酒誤事害貨輪撞碼頭？ 引水人5個月內第3度闖禍

恭喜憲哥！吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

北醫院長邱仲峯被爆大搞婚外情 請辭全文曝光：勇於承擔責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後解封人氣買氣熱絡 備戰母親節百貨春季新櫃上陣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall新北中和「丸亀製麵」將於4月下旬開幕。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「丸亀製麵」將於4月下旬開幕。圖／Global Mall提供

解封效益讓百貨第一季來客、買氣恢復熱絡，隨著上半年業績標竿母親節檔期隨後將至，百貨改裝新櫃也紛紛展開，讓消費者更多新選擇、購物體驗有新意，同時也為上半年重頭戲暖身。

經過三年疫情的反覆，今年逐步走向全面解封，民眾的好心情也反應在出門購物頻率與消費上，SOGO指出，今年第一季各店平均來客成長2成，忠孝館來客則增加3成、業績有15%成長，消費氣勢是一直往上升的狀態。當中反彈力道最明顯首推餐廳美食，其次為美妝、旅遊戶外商品與上班族服飾等。

Global Mall春季改裝引進近50個新櫃，看準後疫情民眾更注重數位科技創新、互動式場景體驗、個人化生活風格以及健康、特色化餐飲四大趨勢，新櫃包括SAMSUNG、全國電子、ONE BOY、大師兄銷魂麵舖、丸龜製麵、蔬坊、我家牛排等，其中又以新北中和、板橋車站改裝幅度最高。

Global Mall新北中和春季改裝共計達22個櫃位，包括即將於3月底至4月初陸續開幕的「SAMSUNG」、「SEIKO」、「G-SHOCK」及數位媒體周邊商品品牌「Nugens」，搭配既有櫃位「JINS」、「SAMSONITE BAG STORE」同步進行改裝，整區改裝後將打造為數位互動式場景專區，一站提供消費者體驗。

B2樓層引進多家生活旗艦店或家電新型態店，包括韓國知名網路電商「Blank」新北百貨首店，集結多項韓國熱門品牌，主打韓系風居家生活、香氛用品，同時也引進具繽紛鮮明風格、招牌笑臉小花的韓國潮流品牌「Wiggle Wiggle」從熱賣的矽膠鞋扣到環保杯、手機殼等，不用等代購，直接實體購買。接下來4月還有「全國電子」新型態店、「HOLA」改裝擴大為超過200坪之旗艦店陸續登場。

Global Mall板橋車站改裝引進10個新櫃，B1樓層已開幕的包括「蔬坊」旗艦店，清新店裝風格搭配每日超過15款新鮮沙拉，還有多家新北獨家店，近期引發話題的彩色冰粉「四川冰粉」、新竹人氣古早美味「春上布丁蛋糕」、「咚雞咚雞韓式炸雞」主打韓式外帶炸雞、韓式定食烤

肉飯、便當，緊接著3月底還將有「大師兄銷魂麵舖」也將於板橋車站B1登場。

遠百信義A13持續引進話題新櫃，繼日本潮流品牌「NEIGHBORHOOD」台灣首店登場後，吸引許多男性潮牌鐵粉搶購，3月底接著引進全新打造的「bossini.X」，4月則有台灣首櫃「Hot Toys」。板橋大遠百3、4樓進行十年來最大規模封樓改裝，3樓引進設計師品牌「黃淑琦」、「Dleet」、「AX」，4樓聚焦年輕客群，像是「niko and…」，還有新北獨家櫃「studio CLIP」，既有櫃也以全新櫃位形象亮相。

「大師兄銷魂麵舖」3月底進駐於Global Mall板橋車站B1。圖／Global Mall提供
「大師兄銷魂麵舖」3月底進駐於Global Mall板橋車站B1。圖／Global Mall提供
韓國網路電商「Blank」新北百貨首店進駐Global Mall新北中和B2。圖／Global Mall提供
韓國網路電商「Blank」新北百貨首店進駐Global Mall新北中和B2。圖／Global Mall提供
遠百信義A13「bossini.X」預計3月底登場。圖／Global Mall提供
遠百信義A13「bossini.X」預計3月底登場。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「蔬坊」旗艦店登場，提供多款新鮮沙拉、熱壓輕食。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「蔬坊」旗艦店登場，提供多款新鮮沙拉、熱壓輕食。圖／Global Mall提供
「Blank」可愛招牌笑臉小花保溫杯推薦價848元。圖／Global Mall提供
「Blank」可愛招牌笑臉小花保溫杯推薦價848元。圖／Global Mall提供
台灣首櫃「Hot Toys」」4月進駐遠百信義A13。圖／Global Mall提供
台灣首櫃「Hot Toys」」4月進駐遠百信義A13。圖／Global Mall提供

新北 品牌

延伸閱讀

繁星放榜新北2451人錄取 雙胞胎兄弟上成大、陽明交大

傳侯友宜4月要辦畢業展選總統 新北市府回應了

解封後SOGO首場最大日本展 民眾：熟悉的日本味回來了

祖克伯教練、旅美職業綜合格鬥選手吳仲凱 獲邀與新北警交流

相關新聞

舒淇穿高衩露腰洋裝現身 氣場全開成最性感美人魚

終於等到了！舒淇在3月初正式成為紐約時裝品牌MICHAEL KORS全球代言人。但一直遲遲不見她出席活動，直到今天，舒淇身穿白色連身洋裝現身在三亞，氣場全開，美到讓人不敢相信，網友更說「維納斯不就如此了」、「最性感美人魚」。

疫後解封人氣買氣熱絡 備戰母親節百貨春季新櫃上陣

解封效益讓百貨第一季來客、買氣恢復熱絡，隨著上半年業績標竿母親節檔期隨後將至，百貨改裝新櫃也紛紛展開，讓消費者更多新選擇...

票房破4億！灌籃高手電影設定集出版 收錄短篇漫畫「耳環」

電影「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」自1月於台灣上映，票房破新台幣4億元，片中敘說角色「宮城良田」成...

霸氣紅唇與眼妝就是有魅力！舒淇最新代言照完美曝光

日前剛剛官方宣佈，成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使的舒淇，最新代言照曝光，她在最新廣告中，不賣弄...

千元有找！「realme Buds T100真無線耳機」撞色設計超潮

以打造潮玩生活為目標的智慧手機品牌realme，新推出入門真無線耳機realme Buds T100，大膽亮眼的設計與面...

百達翡麗珍稀工藝四月開展！逾60款珍稀時計現正預約中

隨著2023年的「鐘表與奇蹟展」將在下周一3月27日開展，頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）也宣布：將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦