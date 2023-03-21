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霸氣紅唇與眼妝就是有魅力！舒淇最新代言照完美曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
TOM FORD BEAUTY高級訂製四格眼盤 37 SMOKY QUARTZ／3,500元。圖／TOM FORD BEAUTY提供
TOM FORD BEAUTY高級訂製四格眼盤 37 SMOKY QUARTZ／3,500元。圖／TOM FORD BEAUTY提供

日前剛剛官方宣佈，成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使的舒淇，最新代言照曝光，她在最新廣告中，不賣弄性感，反倒是展現身為女人的獨特魅力，擦上霸氣紅唇，以及完美妝容，以及全新情慾櫻桃私人調香系列入鏡，一整個就是夠迷人。

舒淇指出，TOM FORD 重新定義了 21 世紀的現代奢華，期待攜手開啟新旅程。這次一口氣釋出三款形象照，舒淇展現女性的多面向魅力，最特別搭配TOM FORD BEAUTY彩妝。

其中展現霸氣的紅唇，來自設計師微霧唇膏 #08 Velvet Cherry，另一款形象照中，同樣是紅唇，則是改用Electric Cherry限定版紅毯超性感唇膏，另款則是設計師唇膏#16 Scarlet Rouge，一口氣展現出三款紅唇的獨特魅力。

為了呈現出完美妝容，舒淇使用了時尚高訂濾鏡妝前乳、時尚柔霧高訂遮瑕膏、時尚柔霧高訂粉底與星光蜜粉餅，呈現出毫無瑕疵的底妝，但反而在眼妝與唇妝上面。

而搭配入鏡，就是TOM FORD BEAUTY的全新情慾櫻桃私人調香系列，單純就呈現出完美性感女人的魅力，這就是舒淇的完美形象。

TOM FORD BEAUTY設計師微霧唇膏08 VELVET CHERRY／2,100元。圖／TOM FORD BEAUTY提供
TOM FORD BEAUTY設計師微霧唇膏08 VELVET CHERRY／2,100元。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇為TOM FORD BEAUTY拍攝的全新形象照曝光。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇為TOM FORD BEAUTY拍攝的全新形象照曝光。圖／TOM FORD BEAUTY提供
TOM FORD BEAUTY Electric_Cherry限定版紅毯超性感唇膏／2,100元。圖／TOM FORD BEAUTY提供
TOM FORD BEAUTY Electric_Cherry限定版紅毯超性感唇膏／2,100元。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇為TOM FORD BEAUTY拍攝的全新形象照曝光。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇為TOM FORD BEAUTY拍攝的全新形象照曝光。圖／TOM FORD BEAUTY提供

彩妝 舒淇

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