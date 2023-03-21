霸氣紅唇與眼妝就是有魅力！舒淇最新代言照完美曝光

日前剛剛官方宣佈，成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使的舒淇，最新代言照曝光，她在最新廣告中，不賣弄性感，反倒是展現身為女人的獨特魅力，擦上霸氣紅唇，以及完美妝容，以及全新情慾櫻桃私人調香系列入鏡，一整個就是夠迷人。

舒淇指出，TOM FORD 重新定義了 21 世紀的現代奢華，期待攜手開啟新旅程。這次一口氣釋出三款形象照，舒淇展現女性的多面向魅力，最特別搭配TOM FORD BEAUTY彩妝。

其中展現霸氣的紅唇，來自設計師微霧唇膏 #08 Velvet Cherry，另一款形象照中，同樣是紅唇，則是改用Electric Cherry限定版紅毯超性感唇膏，另款則是設計師唇膏#16 Scarlet Rouge，一口氣展現出三款紅唇的獨特魅力。

為了呈現出完美妝容，舒淇使用了時尚高訂濾鏡妝前乳、時尚柔霧高訂遮瑕膏、時尚柔霧高訂粉底與星光蜜粉餅，呈現出毫無瑕疵的底妝，但反而在眼妝與唇妝上面。