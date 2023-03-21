千元有找！「realme Buds T100真無線耳機」撞色設計超潮

以打造潮玩生活為目標的智慧手機品牌realme，新推出入門真無線耳機realme Buds T100，大膽亮眼的設計與面面俱到的使用體驗，搭載10mm低音大動圈、藍牙5.3穩定連線，並具有28小時長續航，售價899元，將於3月23日正式開賣。

realme Buds T100採用潮流撞色設計，將沉穩的黑與充滿活力的品牌黃，分別配置於充電盒的外殼與內部，打開和關閉耳機盒呈現截然不同的視覺效果；機身材質選用手機級的製作工藝，嚴密結實的充電盒結構、德國火花紋、A2級拋光工藝，細節處如充電接口則以鉑金複合鍍膜，更具質感。輕量入耳式設計進一步減輕了耳機的重量，使realme Buds T100單耳耳機重量僅約4.1克，搭配高分子彈性材質製成的隔音降噪耳塞，更柔軟、有彈性，還能減少漏音，帶來沉浸式的音樂體驗。

realme Buds T100搭載10mm低音大動圈，搭配PEEK+TPU球頂鍍鈦複合振膜，在強化低音的同時，也帶來清透立體的中高音，同時支援AAC進階音訊編碼，透過高壓縮比編碼演算法，提供高保真度的音訊。還有多項自選模式，可透過realme Link（僅支援Android系統），在低音增強、均衡、明亮3種EQ模式間自由選擇；還能開啟「102dB音量增強」，將耳機的音量從97dB加大到102dB，同時增強低音，人聲也更響亮。

搭載最新一代藍牙5.3的realme Buds T100，不僅連接快速，也能確保連接的穩定性，還能開啟電競模式，瞬間將延遲降低到88ms，放大娛樂體驗。採用AI ENC智慧通話降噪技術，選用最新的降噪晶片，並透過AI與深度學習神經網路來更精準辨識人聲和消除環境噪音。

realme Buds T100擁有400mAh大電量，總續航高達28小時；單耳電量40mAh，耳機單次使用能播放音樂6小時、通話5小時，充電10分鐘就能再使用2小時。具備IPX5防水等級，並支援Google Fast Pair技術與智慧觸控，每次打開即自動與手機連線，輕觸耳機即可輕鬆完成切換歌曲、暫停音樂、調整音量、接通／掛斷電話。