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百達翡麗珍稀工藝四月開展！逾60款珍稀時計現正預約中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百達翡麗2023珍稀工藝展將採預約制，全數展出近70款珍稀工藝座鐘、桌鐘、懷表、手表，並已從即日起開始、可逕行登錄百達翡麗官方網站、預約鑑賞。圖／百達翡麗提供（合成圖）
百達翡麗2023珍稀工藝展將採預約制，全數展出近70款珍稀工藝座鐘、桌鐘、懷表、手表，並已從即日起開始、可逕行登錄百達翡麗官方網站、預約鑑賞。圖／百達翡麗提供（合成圖）

隨著2023年的「鐘表與奇蹟展」將在下周一3月27日開展，頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）也宣布：將在四月於百達翡麗Salon帶來為期兩周的「百達翡麗2023珍稀工藝展（Rare Handcrafts 2023 Exhibition）」，重新演示關於手工、時光與傳統技藝的珍貴曼妙。

品牌歷史源自1839年的百達翡麗（Patek Philippe）至今儼然已是高級鐘表的同義詞與最高級，品牌不僅持續翻新對於高級製表的定義：例如在2009年推出超越瑞士天文台認證、日內瓦印記的「百達翡麗印記（Patek Philippe Seal）」，在180餘年的歷史中，更展現出對於珍稀工藝、文化、古典美學的豐沛創作能量。本次的「百達翡麗2023珍稀工藝展」正聚焦於此，並分為大自然主題、日內瓦文化主題兩大展區，並帶來包含22款座鐘 / 迷你座鐘、3款桌鐘、12只懷表，以及30只腕表的全數67件作品，一次秀出大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、彩陶上的隆格维琺瑯、手工淺浮雕、手工璣鏤鐫刻圖紋、寶石鑲嵌與細木鑲嵌，堪稱工藝的多重宇宙。

第一個「大自然」展區演示了百達翡麗從大自然動植物、造物主奇蹟中的野性魅力與萬千生物姿態，例如型號995/137J-001的Leopard懷表就透過內填琺瑯、手工淺浮雕、細木鑲嵌等多重工藝，捕捉到獵豹栩栩如生的毛髮紋理；另外一區的「日內瓦文化」則帶人透過藝術、傳統或文化層面，重新領略日內瓦此一瑞士第二大城的深厚底蘊，亮點則首推型號5189G-001的精湛腕表，透過大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、亮片琺瑯，再現1948年Nations Grand Prix大獎賽現場的風馳電掣：日內瓦雷夢湖（Lac Léman）上的大噴泉（Jet d'Eau）、賽車手頭戴的護目鏡，以及賽車車身上的油量烤漆，都歷歷在目，令人心神嚮往。

本次「百達翡麗2023珍稀工藝展」將採預約制，地點則為百達翡麗沙龍，地址為日內瓦市中心的Rue du Rhône 41，展出時間為每日早上11點至晚上6點，並自2023年4月1日開始、直至4月15日的每周周一至周六，已從即日起開始、可逕行登錄百達翡麗官方網站、預約鑑賞。

同時運用上大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯與亮片琺瑯三重工藝的5189G-001腕表，是百達翡麗工藝的精華縮影。圖／百達翡麗提供
同時運用上大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯與亮片琺瑯三重工藝的5189G-001腕表，是百達翡麗工藝的精華縮影。圖／百達翡麗提供
995/137J-001懷表結合了內填琺瑯、手工淺浮雕、細木鑲嵌，將大貓「獵豹」的毛髮紋理與生動神情、惟妙惟肖捕捉。圖／百達翡麗提供
995/137J-001懷表結合了內填琺瑯、手工淺浮雕、細木鑲嵌，將大貓「獵豹」的毛髮紋理與生動神情、惟妙惟肖捕捉。圖／百達翡麗提供
995/137J-001懷表。圖／百達翡麗提供
995/137J-001懷表。圖／百達翡麗提供
「日內瓦文化主題」的5189G-001腕表，再現了1948年大獎賽的古典、競速與日內瓦悠久的傳統。圖／百達翡麗提供
「日內瓦文化主題」的5189G-001腕表，再現了1948年大獎賽的古典、競速與日內瓦悠久的傳統。圖／百達翡麗提供
兩大主題展區中將展出「大自然」、「日內瓦文化」兩大主題，其中大自然主題展區中的995/137J-001的Leopard懷表，結合多重面盤工藝，勢必看珍奇亮點。圖／百達翡麗提供
兩大主題展區中將展出「大自然」、「日內瓦文化」兩大主題，其中大自然主題展區中的995/137J-001的Leopard懷表，結合多重面盤工藝，勢必看珍奇亮點。圖／百達翡麗提供
百達翡麗（Patek Philippe）至今儼然已是高級鐘表的同義詞與最高級，180餘年的歷史中，更展現出對於珍稀工藝、文化、古典美學的豐沛創作能量。圖／百達翡麗提供
百達翡麗（Patek Philippe）至今儼然已是高級鐘表的同義詞與最高級，180餘年的歷史中，更展現出對於珍稀工藝、文化、古典美學的豐沛創作能量。圖／百達翡麗提供

日內瓦 腕表

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