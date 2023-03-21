G-SHOCK話題新表終於來了！看心情隨便你「換臉」就能有新風格

迎接品牌創立40周年，CASIO旗下G-SHOCK陸續推出多款紀念腕表之後，還能有什麼新花樣呢？答案就是隨時能「換臉」的G-B001系列，讓人買了一只表，卻能有兩款不同風格，在去年12月曝光後就引起討論話題，現在台灣也終於上市了！

G-SHOCK以1994年發表即造成轟動的DW-001表款為靈感基礎，復刻出這款被消費者暱稱為「面具Jason」的G-B001系列腕表。特色在於採用雙層表圈設計，透過樹脂表圈包覆金屬表圈與零件，概念來自於扭蛋機內的膠囊玩具，有著拆卸組合的趣味感，讓手表能有兩種風格。G-SHOCK的G-B001系列一共推出3種配色，最搶眼的就是樹脂表帶與表圈採用黃與灰配色，加上經彩虹離子IP處理的金屬表圈，復刻了初代DW-001設計。而且上面說的這款，還特別搭贈一組藍色漸層表帶與橘綠雙色表圈，共有多達12種組合，讓消費者可以盡情發揮展現自我風格。

G-SHOCK G-B001MVE-9腕表，搭贈一組藍色漸層表帶與橘綠雙色表圈，共有多達12種組合可變化。圖／CASIO提供

不想如G-SHOCK話題表款那樣高調，只想當個氣質美女的人，則不可錯過流行飾品品牌Daniel Wellington呼應春季氛圍，並以粉嫩配色打造的Spring Pastel系列表款。不僅有珍珠母貝表盤與優雅玫瑰金色表殼的組合，Daniel Wellington為經典Petite和Quadro表款，換上櫻花粉、薰衣草紫和鈴花藍的配色，搭配義大利環保材質製成的皮革表帶，呈現少女感十足的設計，更是外出時不可或缺的造型單品。

G-SHOCK G-B001MVE-9腕表，搭贈一組藍色漸層表帶與橘綠雙色表圈，10,500元。圖／CASIO提供

Daniel Wellington Spring Pastel系列Quadro腕表，6,990元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Spring Pastel系列Petite腕表，6,390元。圖／Daniel Wellington提供

G-SHOCK G-B001MVA-1腕表，樹脂與金屬表圈，7,500元。圖／CASIO提供