池昌旭加好友了！瑞士鐘表品牌代言人再添生力軍

韓星魅力無法擋，近年頻頻成為時尚精品、高級鐘表品牌代言人。近日又有好消息：瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將由韓星池昌旭成為品牌大使，並配戴上品牌全新表款、一展率性魅力。

曾以《笑吧！東海》、歷史劇《奇皇后》中元順帝知名的池昌旭，去年也曾主演Netflix戲劇《魔幻之音》，並在今日新聞發表中，釋出兩組造型：其中一套造型換上深色機車騎士夾克並深情直視鏡頭，另一套造型則身穿白色毛衣望向遠方，同時手上都配戴了庫克船長系列高科技陶瓷鏤空腕表，黑、白兩組造型，卻展現了同樣的自信帥氣。