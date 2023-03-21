池昌旭加好友了！瑞士鐘表品牌代言人再添生力軍
韓星魅力無法擋，近年頻頻成為時尚精品、高級鐘表品牌代言人。近日又有好消息：瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將由韓星池昌旭成為品牌大使，並配戴上品牌全新表款、一展率性魅力。
曾以《笑吧！東海》、歷史劇《奇皇后》中元順帝知名的池昌旭，去年也曾主演Netflix戲劇《魔幻之音》，並在今日新聞發表中，釋出兩組造型：其中一套造型換上深色機車騎士夾克並深情直視鏡頭，另一套造型則身穿白色毛衣望向遠方，同時手上都配戴了庫克船長系列高科技陶瓷鏤空腕表，黑、白兩組造型，卻展現了同樣的自信帥氣。
這只庫克船長系列高科技陶瓷鏤空腕表具有鏤空的開放式面盤，將可欣賞機芯的細節打磨修飾，而黑色與金的結合，加上亮面、磨砂的交錯處理，一如池昌旭宜古宜今的魅力，可文靜、可動感，最後表款的全陶瓷旋轉表圈再採用黑色雷射蝕刻的陶瓷襯片，展現該系列的精緻質感。而未來池昌旭會否來台、或在新戲劇、新作品中配戴上哪一款RADO表款？且讓人拭目以待。
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