解封後SOGO首場最大日本展 民眾：熟悉的日本味回來了

疫情解封後SOGO首場全台最大日本展即日起至4月5日在台北忠孝館12樓展開，今年共集結百家品牌，包含29家初登場與11家日本師傅實演，過去疫情期間很多日本廠商無法來台灣，這回日本職人跨海來台較去年增加3倍，現場終於可以聽見久違的日語招呼聲，讓SOGO主顧客開心表示「熟悉的日本味回來了！」世界棒球經典賽今天賽事日本隊對上墨西哥，日本最終以6比5逆轉勝挺進冠軍戰，也讓日本廠商開心加碼，今明兩天「可樂餅俱樂部」推出可樂餅買5送1優惠。

身為國內百貨日本展先驅，SOGO日本展向來以規模最大、業績最高著稱，每年固定在春夏秋三季推出三回日本展。今年受惠疫情解封，參展品牌較去年增加3成，初登場品牌增加1倍。這回春季日本展以「北海道」為主場，百家品牌中有三分之一品牌精選來自北海道的美食，預計16天活動可創造4,500萬業績。

北海道以甜點聞名，尤其是濃郁的牛奶系甜點一定不能錯過，本次話題初登場包括わらく堂的拉長起司蛋糕，牽絲拉長達15cm顛覆對起司蛋糕的印象。北見鈴木製菓「北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾」，有北海道草莓清爽的酸味與香濃煉乳混搭的口感。道南食品「北海道179市町村骰子牛奶糖」，為慶祝北海道命名150周年紀念，將北海道179個市町村名印在包裝上，甜蜜濃郁的牛奶糖滋味融於口中，還兼具收藏價值。壺屋「杏仁白巧克力夾心餅乾」，入口即化的白巧克力夾在香氣十足的杏仁餅間。

水果系甜點推薦MORIMOTO「北之散步道(雷電哈密瓜/草莓/藍靛果)」、SOGO首賣MORIMOTO「太陽滿點果凍」，以及柳月這次帶來「季節限定草莓年輪蛋糕」、若狹屋本舗「夕張哈密瓜夾心餅乾」。北海道人氣伴手禮六花亭帶來新商品「起士脆餅」、ROYCE’帶來石垣島版本「巧克力洋芋片」、Calbee「洋蔥馬鈴薯塊」推薦給喜歡鹹甜口感的愛好者。