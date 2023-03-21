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解封後SOGO首場最大日本展 民眾：熟悉的日本味回來了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO春季北海道展共集結百家品牌，即日起至4月5日在台北忠孝館12樓展開。記者江佩君／攝影
SOGO春季北海道展共集結百家品牌，即日起至4月5日在台北忠孝館12樓展開。記者江佩君／攝影

疫情解封後SOGO首場全台最大日本展即日起至4月5日在台北忠孝館12樓展開，今年共集結百家品牌，包含29家初登場與11家日本師傅實演，過去疫情期間很多日本廠商無法來台灣，這回日本職人跨海來台較去年增加3倍，現場終於可以聽見久違的日語招呼聲，讓SOGO主顧客開心表示「熟悉的日本味回來了！」世界棒球經典賽今天賽事日本隊對上墨西哥，日本最終以6比5逆轉勝挺進冠軍戰，也讓日本廠商開心加碼，今明兩天「可樂餅俱樂部」推出可樂餅買5送1優惠。

身為國內百貨日本展先驅，SOGO日本展向來以規模最大、業績最高著稱，每年固定在春夏秋三季推出三回日本展。今年受惠疫情解封，參展品牌較去年增加3成，初登場品牌增加1倍。這回春季日本展以「北海道」為主場，百家品牌中有三分之一品牌精選來自北海道的美食，預計16天活動可創造4,500萬業績。

北海道以甜點聞名，尤其是濃郁的牛奶系甜點一定不能錯過，本次話題初登場包括わらく堂的拉長起司蛋糕，牽絲拉長達15cm顛覆對起司蛋糕的印象。北見鈴木製菓「北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾」，有北海道草莓清爽的酸味與香濃煉乳混搭的口感。道南食品「北海道179市町村骰子牛奶糖」，為慶祝北海道命名150周年紀念，將北海道179個市町村名印在包裝上，甜蜜濃郁的牛奶糖滋味融於口中，還兼具收藏價值。壺屋「杏仁白巧克力夾心餅乾」，入口即化的白巧克力夾在香氣十足的杏仁餅間。

水果系甜點推薦MORIMOTO「北之散步道(雷電哈密瓜/草莓/藍靛果)」、SOGO首賣MORIMOTO「太陽滿點果凍」，以及柳月這次帶來「季節限定草莓年輪蛋糕」、若狹屋本舗「夕張哈密瓜夾心餅乾」。北海道人氣伴手禮六花亭帶來新商品「起士脆餅」、ROYCE’帶來石垣島版本「巧克力洋芋片」、Calbee「洋蔥馬鈴薯塊」推薦給喜歡鹹甜口感的愛好者。

此外，每年日本展最令人期待的日本職人美味實演，帶來北海道必吃的海鮮料理，包括北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，另外還有專精墨魚飯38年的日本職人帶來的到充滿海味的道地「青森墨魚飯」，來自大阪的鳴神本舖「多蜜肉醬章魚燒」與玉子燒松下本店「明太子玉子燒」，以及初登場大阪香料咖哩「蟹爪奶油可樂餅咖哩飯」等。活動期間持快樂購卡於日本展當日累積消費滿2,000元，還有機會抽中「ANA台北-東京經濟艙雙人來回機票」與其他多項和風好禮。

Cream Dora北海道純鮮乳霜淇淋，有日本職人親自駐店。記者江佩君／攝影
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青森墨魚飯重返SOGO日本展，同樣有日本職人駐店。記者江佩君／攝影
青森墨魚飯重返SOGO日本展，同樣有日本職人駐店。記者江佩君／攝影
日本廠商慶祝世界棒球經典賽日本逆轉勝挺進冠軍戰，3/21、3/22推出可樂餅買5送1優惠。記者江佩君／攝影
日本廠商慶祝世界棒球經典賽日本逆轉勝挺進冠軍戰，3/21、3/22推出可樂餅買5送1優惠。記者江佩君／攝影
大阪香料咖哩蟹爪奶油可樂餅咖哩飯每份售價330元（初登場）。圖／SOGO提供
大阪香料咖哩蟹爪奶油可樂餅咖哩飯每份售價330元（初登場）。圖／SOGO提供
SOGO春季北海道展帶來許多初登場特色美食。記者江佩君／攝影
SOGO春季北海道展帶來許多初登場特色美食。記者江佩君／攝影
わらく堂拉長起司蛋糕(可可) 每盒售價590元。圖／SOGO提供
わらく堂拉長起司蛋糕(可可) 每盒售價590元。圖／SOGO提供
道南食品北海道179市町村骰子牛奶糖每盒售價450元（初登場）。圖／SOGO提供
道南食品北海道179市町村骰子牛奶糖每盒售價450元（初登場）。圖／SOGO提供
石屋製菓白色戀人24枚原價1,199元，特價990元。圖／SOGO提供
石屋製菓白色戀人24枚原價1,199元，特價990元。圖／SOGO提供
六花亭新商品起士脆餅每盒售價420元。圖／SOGO提供
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北海道工坊豪華海鮮丼每份售價750元。圖／SOGO提供
北海道工坊豪華海鮮丼每份售價750元。圖／SOGO提供
可樂餅俱樂部辛明太子可樂餅每個售價90元。圖／SOGO提供
可樂餅俱樂部辛明太子可樂餅每個售價90元。圖／SOGO提供
壺屋杏仁白巧克力夾心餅乾每盒售價899元（初登場）。圖／SOGO提供
壺屋杏仁白巧克力夾心餅乾每盒售價899元（初登場）。圖／SOGO提供
NPTC長崎縣特產長崎蛋糕原味每條售價470元（初登場）。圖／SOGO提供
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