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含苞待放唯美凝練 梵克雅寶巧獻Lucky Spring春分花牆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lucky Spring手鍊，14萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，14萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

一年之中的24個節氣，「春分」幾與法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）結成了柔美、浪漫的不解之緣。梵克雅寶今日除再度發表Lucky Spring系列新品，並於品牌微風信義旗艦店外打造了一幅「春分花牆」，借繁盛的綿密綠意，為春日捎來靈動浪漫的生之喜悅。

梵克花寶的迷人花園早從1907年的一枚Daisy雛菊胸針已然成形，此後無論是菊花、牡丹、風鈴草，都在工匠巧手下栩栩如生，並在1930年代開始結合Mystery Set隱密式鑲嵌工藝、1970年代起受嬉皮士文化影響蛻變為簡約輪廓與明媚成色，甚至催生出經典的Saint-Louis胸針。

2023年的Lucky Spring系列則疊加運用了暖心的玫瑰金、柔美的白色珍珠母貝和縞瑪瑙、紅玉髓，共帶來多款吊墜、手鍊、指間戒與長項鍊。Lucky Spring吊墜「張開翅膀的瓢蟲」捕捉到瓢蟲開鞘的幸運一瞬，象徵好運隨時相伴，而歷冬不衰的梅花則常成為女性堅定意志的體現，復在梵克雅寶工匠巧手下，將撲鼻的五瓣梅花花冠佐以品牌經典的金質圓珠工藝，並成為Lucky Spring梅花主題的吊墜與手鍊，以及一枚不對稱、更顯小巧玲瓏的Lucky Spring Between the Finger指間戒。

同系列經典款則有一條頗具氣勢的長項鍊結合葉瓣、鈴蘭、瓢蟲、梅花，合計共15枚墜飾、自然生動，另有五枚墜飾的短項鍊，以及一枚結合玫瑰金、白色珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙的Lucky Spring胸針，不忮不求、遺世而獨立。為迎接2023年春分的來到，梵克雅寶並推出Lucky Spring為靈感所設計的數位互動體驗、藝術貼圖與濾鏡，更在微風信義旗艦店外獻上一幅「春分花牆」，將含苞待放、振翅欲飛的春之意念唯美凝練，並自即日起至3月29日為止。

Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲，99,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲，99,500元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶今日發表Lucky Spring系列新品，並於微風信義旗艦店外獻上一幅「春分花牆」，捎來靈動浪漫的春之喜悅。圖／梵克雅寶提供（合成圖）
梵克雅寶今日發表Lucky Spring系列新品，並於微風信義旗艦店外獻上一幅「春分花牆」，捎來靈動浪漫的春之喜悅。圖／梵克雅寶提供（合成圖）
白色珍珠母貝的變幻光澤，藉由一副Lucky梅花耳環、宛如讓人嗅聞到梅花的清香雅緻。圖／梵克雅寶提供
白色珍珠母貝的變幻光澤，藉由一副Lucky梅花耳環、宛如讓人嗅聞到梅花的清香雅緻。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，20萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，20萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，56萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，56萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針及梅花吊墜巧妙結合了花語、金工，將春分的浪漫，詩意寄情。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針及梅花吊墜巧妙結合了花語、金工，將春分的浪漫，詩意寄情。圖／梵克雅寶提供
經過細心打磨修飾的珍珠母貝，成就了Lucky Spring梅花主題的吊墜與手鍊的芬芳柔美。圖／梵克雅寶提供
經過細心打磨修飾的珍珠母貝，成就了Lucky Spring梅花主題的吊墜與手鍊的芬芳柔美。圖／梵克雅寶提供
1974年的Saint-Louis骨董胸針，結合了黃K金、白K金、綠色瑪瑙、珊瑚、鑽石與古典形式，奠定梵克雅寶春日花園的美學典範。圖／梵克雅寶提供
1974年的Saint-Louis骨董胸針，結合了黃K金、白K金、綠色瑪瑙、珊瑚、鑽石與古典形式，奠定梵克雅寶春日花園的美學典範。圖／梵克雅寶提供
1927年的產品記錄卡，描繪了Lily of Vallery胸針的設計草圖手稿。圖／梵克雅寶提供
1927年的產品記錄卡，描繪了Lily of Vallery胸針的設計草圖手稿。圖／梵克雅寶提供

春分 梅花 品牌

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