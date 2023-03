含苞待放唯美凝練 梵克雅寶巧獻Lucky Spring春分花牆

一年之中的24個節氣,「春分」幾與法國高級珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)結成了柔美、浪漫的不解之緣。梵克雅寶今日除再度發表Lucky Spring系列新品,並於品牌微風信義旗艦店外打造了一幅「春分花牆」,借繁盛的綿密綠意,為春日捎來靈動浪漫的生之喜悅。

梵克花寶的迷人花園早從1907年的一枚Daisy雛菊胸針已然成形,此後無論是菊花、牡丹、風鈴草,都在工匠巧手下栩栩如生,並在1930年代開始結合Mystery Set隱密式鑲嵌工藝、1970年代起受嬉皮士文化影響蛻變為簡約輪廓與明媚成色,甚至催生出經典的Saint-Louis胸針。

2023年的Lucky Spring系列則疊加運用了暖心的玫瑰金、柔美的白色珍珠母貝和縞瑪瑙、紅玉髓,共帶來多款吊墜、手鍊、指間戒與長項鍊。Lucky Spring吊墜「張開翅膀的瓢蟲」捕捉到瓢蟲開鞘的幸運一瞬,象徵好運隨時相伴,而歷冬不衰的梅花則常成為女性堅定意志的體現,復在梵克雅寶工匠巧手下,將撲鼻的五瓣梅花花冠佐以品牌經典的金質圓珠工藝,並成為Lucky Spring梅花主題的吊墜與手鍊,以及一枚不對稱、更顯小巧玲瓏的Lucky Spring Between the Finger指間戒。