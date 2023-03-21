來一場最華麗的下午茶宴！喬治傑生2023春夏銀雕藝展
丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）年度春夏銀雕藝展，將自3月23日起至24日止於台中新光三越7F貴賓廳登場，集結喬治傑生大師（GEORG JENSEN）、西瓦德伯納多（SIGVARD BERNADOTTE）、以及漢寧古柏（HENNING KOPPEL）三大設計巨擘的經典傳世鉅作，以豐富多 樣的銀雕器皿築構出華麗的茶宴餐桌，在銀光藝影中重溫不同時代的風格脈絡。
喬治傑生被譽為「三百年來最偉大的銀雕大師」，以鮮明獨到的設計風格受到當時巴黎新藝術運動 （ART NOUVEAU）影響。2023年度春夏銀雕藝展匯集從品牌創立之初迄今喬治傑生大師數件經典銀雕作品，包括以著名的鎚痕與氧化工藝以及獨有的寶石鑲嵌技法製作的寶石浮雕銀蛋、BLOSSOM木蘭花茶具組、深受台灣消費者喜愛的GRAPES葡萄系列，以經典的葡萄和木蘭花圖騰釋放大自然的純淨之美與生生不息的能量。
西瓦德伯納多的作品則是受到裝飾藝術運動（ART DECO）、現代主義 (Modernism) 與實用功能風格之影響，此次年度藝展特別呈現他經典的856A銀壺與856A置物缽，為春日茶宴增光添彩。 現代主義大師漢寧古伯自1946年開始為喬治傑生創作，簡約、雕塑、抽象的創作概念擺脫浪漫主義的繁複，為品牌引入更貼近時代的設計語彙，其經典的魚盤及銀壺便是十分具有代表性的原創作品。此次空運來台的978 銀壺、974B純銀水壺以及1017咖啡茶具組，簡練的調性為茶宴時光點綴全新現代主義的風格輪廓。
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