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Dua Lipa、Hailey Bieber愛牌來台！性感穿搭最佳配件就是這一條

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Dua Lipa（左）和Hailey Bieber都是邁阿密時尚品牌éliou的粉絲。圖／摘自instagram
Dua Lipa（左）和Hailey Bieber都是邁阿密時尚品牌éliou的粉絲。圖／摘自instagram

「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）跟好姐妹一同玩水時，沒忘了戴上它；以火辣穿搭著稱的海莉畢柏（Hailey Bieber）跟老公小賈斯汀出遊度假時的私服造型，也能看到它。不僅如此，包括了Harry Style、名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）都曾配戴過的éliou項鍊，終於在台灣也買得到了！

如果你有關注名人穿搭，那麼就會發現越是自帶性感魅力的明星， 私下的裝束其實都很簡約卻有型，重點都在配件的使用。像是Dua Lipa或是Hailey Bieber都能把獨立設計師品牌éliou的頸鍊戴出個人特色，將自身的性感融入，透過高彩度的色系，創造俏皮魅力。éliou誕生在終年如夏的邁阿密，靈感來自於海灘、貝殼與現代設計，打造出新潮且充滿個性的流行飾品。每一件單品皆為純天然材質及手工製造，因此都具備獨一無二的特別之處，凸顯品牌核心概念與巧思。加上呼應了當前的Y2K風潮，所以受到最懂流行的明星們喜愛，一點都不意外。質感電商平台THW SPAACE看準這點，於是正式引進，呈現結合淡水珍珠和棕色、綠色等大地色系小型串珠等最新系列。

agnès b. BIJOUX首飾也在近期推出春夏新款，靈感汲取大自然光影幻化的瞬間。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX首飾也在近期推出春夏新款，靈感汲取大自然光影幻化的瞬間。圖／agnès b.提供

而簡約線條聞名的agnès b. BIJOUX首飾也在近期推出春夏新款，像是Day & Night系列有著細膩手工鑲嵌，結合b. Logo經典標識，象徵著白天的雲彩和夜空中的繁星。部分款式融合六角形切割輪廓，透過幾何線條突顯個性感。全新One Another系列，提供項鍊與手環結合輪廓圓潤的金屬與施華洛世奇水晶鏤空鑲嵌，傳達出平衡對稱結構，無論職場或休閒裝束都能搭襯。另外，招牌的心形首飾系列，以珍珠母貝進行新演繹，並選用鍍18K玫瑰金純銀材質，點綴施華洛世奇水晶，體現極簡美學。

Hailey Bieber跟老公小賈斯汀出遊度假時的私服造型，也能看到éliou項鍊。圖／摘自instagram
Hailey Bieber跟老公小賈斯汀出遊度假時的私服造型，也能看到éliou項鍊。圖／摘自instagram

Dua Lipa跟好姐妹一同玩水時，沒忘了戴上éliou項鍊。圖／摘自instagram
Dua Lipa跟好姐妹一同玩水時，沒忘了戴上éliou項鍊。圖／摘自instagram

agnès b. BIJOUX One Another系列，提供項鍊與手環結合輪廓圓潤的金屬與施華洛世奇水晶鏤空鑲嵌，傳達出平衡對稱結構。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX One Another系列，提供項鍊與手環結合輪廓圓潤的金屬與施華洛世奇水晶鏤空鑲嵌，傳達出平衡對稱結構。圖／agnès b.提供

éliou Nils鍍金圓球項鍊，9,980元。圖／THE SPAACE提供
éliou Nils鍍金圓球項鍊，9,980元。圖／THE SPAACE提供

éliou Dale彩色項鍊，7,080元。圖／THE SPAACE提供
éliou Dale彩色項鍊，7,080元。圖／THE SPAACE提供

品牌 電商 小賈斯汀

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