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響應綠色旅行 台南遠東送Café自助式早餐、旅行盥洗包

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉「愛旅行袋著走」三天兩夜住房專案，可獲得旅行收納盥洗包乙個。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉「愛旅行袋著走」三天兩夜住房專案，可獲得旅行收納盥洗包乙個。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉3月23日迎接14周年慶，以永續旅宿為宗旨，繼2022年推出宴會會議「塑淨向未來」行動，全面不使用保特瓶裝水後，在迎接周年慶之際，飯店再推「愛旅行袋著走」三天兩夜住房專案，鼓勵消費者重複使用一次性備品牙刷、浴帽、梳子、清潔沐浴組、續住不打掃且不更換布巾，即可獲贈旅行盥洗包、餐飲及資生堂頂級Qi SPA等多項折扣優惠禮遇。

台南遠東香格里拉2020年取得環保署頒發「環保標章旅館」，2022年再獲「國家企業環保獎」評選入圍獎的殊榮。總經理周麗華表示，永續發展(ESG)是全球趨勢，正視塑膠對海洋的生態與食物鏈的汙染更是刻不容緩的行動。我們期望透過友善環境的住房專案，為環境生態減少容器或包裝廢棄污染，為美麗的環境盡一份心力。

「愛旅行袋著走」三天兩夜住房專案，每位付費房客可享一日遠東Café 自助式早餐以及旅行收納盥洗包乙個；入住期間，館內餐廳或大廳茶軒用餐享9折優惠、資生堂頂級芳療Qi SPA享85折、周日至周四加購遠東Cafe自助式晚餐雙人優惠價1,820元 (原價2,376元，約77折)等專屬禮遇。

此專案即日起接受預訂4月5日至6月15日期間的住房。飯店地址：台南市大學路西段89號，電話：06-702-8899。

選擇台南遠東香格里拉「愛旅行袋著走」住房專案，可享周日至周四加購遠東Cafe自助式晚餐雙人優惠價1,820元。圖／台南遠東香格里拉提供
選擇台南遠東香格里拉「愛旅行袋著走」住房專案，可享周日至周四加購遠東Cafe自助式晚餐雙人優惠價1,820元。圖／台南遠東香格里拉提供

台南 香格里拉 周年慶

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